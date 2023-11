In den ersten neun Monaten 2023 erzielte die Deutsche Fachmarkt AG (DEFAMA) bei einem Umsatz von 14,9 (Vj. 14,7) Mio. € ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) in Höhe von 10,8 (9,2) Mio. €. Dabei wurde ein Ergebnis vor Steuern von 3,8 (3,3) Mio. € erwirtschaftet. Das Konzernergebnis nach HGB betrug 2,8 (2,5) Mio. €. Die Funds From Operations (FFO) erreichten 7,1 (4,6) Mio. €, entsprechend 1,48 (1,33) € je Aktie. Sie erhöhten sich somit um 15% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. In den Zahlen durchgängig enthalten waren in den ersten neun Monaten 2023 die Erträge von 61 Bestandsobjekten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...