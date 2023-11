Mainz (ots) -In der UEFA Nations League der Frauen steht am Freitag, 1. Dezember 2023, 20.15 Uhr live im ZDF, das fürs Weiterkommen Richtung Olympia vorentscheidende Spiel zwischen Deutschland und Dänemark auf dem Programm - vier Monate nach dem WM-Vorrunden-Aus des DFB-Teams. Wie die deutschen Fußball-Nationalspielerinnen das WM-Turnier erlebten, zeigen drei neue Episoden der Doku-Serie "Born for this - Mehr als Fußball", die ab Freitag, 1. Dezember 2023, 20.00 Uhr, in der ZDFmediathek und auf sportstudio.de zu sehen sind. In der Nacht von Freitag, 1., auf Samstag, 2. Dezember 2023, ab 1.20 Uhr laufen die Folgen 2 und 3 der zweiten Staffel als "sportstudio reportage" im ZDF. Folge 4 ist am Samstag, 2. Dezember 2023, ab 0.30 Uhr im Anschluss an das "aktuelle sportstudio" im ZDF zu sehen. Die erste Folge hatte das ZDF erstmals am 15. Juli 2023, vor Beginn der Frauen-Fußball-WM in Australien und Neuseeland, ausgestrahlt - sie steht weiter in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/sport/sportstudio-reportage/fussball-frauen-born-for-this-dfb-nationalmannschaft-episode-1-doku-100.html) zur Verfügung.Folge 2 setzt im April 2023 ein, als sich das DFB-Team zu einer längeren WM-Vorbereitungsmaßnahme traf. Dort machte sich die Doppelbelastung einiger Spielerinnen im Spagat zwischen Nationalmannschaft und Verein bemerkbar. Dem knappen 1:0-Sieg im Testspiel gegen die Niederlande folgte vier Tage später, am 11. April 2023, die 1:2-Niederlage im Test gegen Brasilien. Die 60-minütige Dokumentation begleitet auch den Auswahlprozess für den finalen WM-Kader beim Trainingslager in Herzogenaurach im zurückliegenden Juni und Juli. Ein knapper Sieg gegen Vietnam und eine knappe Niederlage gegen Sambia gaben dem DFB-Team dabei nicht das benötigte Selbstbewusstsein für die anstehende WM.Folge 3 schildert, wie das DFB-Team zur WM nach Australien aufbrach. Die Niederlage gegen Sambia und der Jetlag bereiteten Schwierigkeiten, sich selbstbewusst auf den Turnierstart vorzubereiten. Doch das erste WM-Gruppenspiel gegen Marokko wurde gewonnen. Allerdings trübten die Trainingsverletzungen zweier Spielerinnen das Erfolgserlebnis.Folge 4 beginnt mit der Matchday-Besprechung für das zweite WM-Gruppenspiel gegen Kolumbien. Durch die 1:2-Niederlage gegen die Südamerikanerinnen wurde das letzte Gruppenspiel gegen Südkorea bereits zum ersten K.O-Spiel - und das Unentschieden bedeutete das WM-Aus. Die letzte Folge der Staffel begleitet die Spielerinnen und die Bundestrainerin auf der unterschiedlich gestalteten Suche nach den Gründen für das unerwartete Ausscheiden.Die Doku-Serie "Born for this - Mehr als Fußball' bietet einen ebenso intensiven wie informativen Blick auf die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft. Die Regisseure Martina Hänsel und Björn Tanneberger erzählen in der Langzeit-Begleitung einfühlsam und empathisch von persönlichen Herausforderungen und Rückschlägen, von Teampsychologie und Erfolgsdruck.Die Doku-Serie wird mit Untertiteln angeboten.KontaktBei Fragen zu "Born for this - Mehr als Fußball" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudioreportage) (nach Login), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm Vorführraum des ZDF-Presseportals stehen die Folgen 2 und 3 (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/sportstudio-reportage-born-for-this-mehr-als-fussball) zur Verfügung (nach Login).Hier finden Sie die "Born for this - Mehr als Fußball" (https://www.zdf.de/sport/sportstudio-reportage/fussball-born-for-this-dfb-frauen-nationalmannschaft-100.html) in der ZDFmediathek.Hier finden Sie das Exklusiv-Interview mit Martina Voss-Tecklenburg (https://www.zdf.de/nachrichten/sport/dfb-frauen-ex-bundestrainerin-voss-tecklenburg-interview-100.html) auf ZDFheute.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5656975