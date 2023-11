FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1120 (1330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS TEAM17 PRICE TARGET TO 490 (650) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BREEDON PRICE TARGET TO 440 (430) PENCE - 'BUY' - CANACCORD CUTS SAGE GROUP TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 970 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 6000 (6200) PENCE - 'HOLD' - EXANE BNP RAISES VIRGIN MONEY TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 190 (200) PENCE - JEFFERIES CUTS INDIVIOR PLC PRICE TARGET TO 2165 (2555) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN REINITIATES BRIDGEPOINT WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 237 PENCE - SHORE CAPITAL STARTS DELIVEROO WITH 'SELL' - PRICE TARGET 130 PENCE - UBS CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 1420 (1570) PENCE - 'BUY'



