Frequentis AG: Frequentis gewinnt Investor Relations Society Award

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien / Österreich (pta/24.11.2023/10:59) - * Frequentis erhält "Best Innovation Award in Investor Relations - Small Cap" * Auch in Kategorie "Best Investor Relations Programme - Small Cap" als Finalist nominiert * Starke Konkurrenz durch Rekordzahl an teilnehmenden Unternehmen

"Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung unserer Bemühungen, unsere Investor Relations Instrumente optimal auf die Investoren-Bedürfnisse hinsichtlich der im Wandel begriffenen Informationsbeschaffung und neuer Kommunikationskanäle auszurichten", sagt Frequentis CEO Norbert Haslacher.

Mit den Best Practice Awards, die bereits zum 23. Mal von der in London ansässigen Investor Relations Society vergeben werden, werden die Leistungen von Unternehmen gewürdigt, die sich für ein erstklassiges Engagement für Investor:innen einsetzen.

Im Zuge der Corona-Pandemie sind neue Investoren:innen-Gruppen mit einem ganz anderen Informationsbedarf entstanden. Studien deutscher Universitäten zeigen, dass das Informationsverhalten junger Aktionäre teilweise völlig anders ist. Für Frequentis war es daher wichtig, seine Investor-Relations-Instrumente und -Kanäle nachzuschärfen.

"Um die heterogene Gruppe der Aktionär:innen im deutschsprachigen Raum zielgruppenorientier anzusprechen, wurden unter anderem folgende Instrumente in den letzten Jahren eingesetzt: Video-Interviews, Webinare mit dem Vorstand auch für Privataktionär:innen, redaktionelle Beiträge, Perception Studies", erläutert Dr. Eva Reuter, Geschäftsführerin von Dr. Reuter Investor Relations. "Wir freuen uns, dass die Jury der IR Society dieses Engagement gewürdigt hat."

Die Juror:innen der IR Society lobten den sehr unterschiedlichen und einzigartigen Ansatz, mit dem versucht wird, neue Zielgruppen zu erreichen. Sie würdigten den intellektuellen Inhalt und die Qualität der Einreichung und sahen darin einen neuartigen Zugang mit vielen kreativen Elementen und der Erklärung der Zielsetzung. Insgesamt eine innovative und originelle Idee und logischer Ausgangspunkt für die Segmentierung des Investor:innen-Marktes.

Über Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Reuter Investor Relations ist eine One-Stop Investor Relations Agentur: Ob Roadshows, digitales Investor Relations, Aufbau von institutionellen Investoren, Financial Media Relations, Kapitalmarkt-Messen und Publizitätspflichten. Das Unternehmen bieten alle Dienstleistungen rund um Aufbau und Pflege zu privaten und institutionellen Investoren sowie deren Multiplikatoren. Im Bereich des IR-Consulting werden Leistungen rund um IR-Beratungsthemen erbracht: Entwicklung einer IR-Strategie, Perception-Studies, Shielding, Krisen-IR etc.

http://www.dr-reuter.eu

Dr. Eva Reuter, Geschäftsführerin e.reuter@dr-reuter.eu, +49 (0) 69 1532 5857

Über FREQUENTIS

Frequentis ist globaler Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Das börsennotierte Familienunternehmen entwickelt innovative Lösungen in den Segmenten Air Traffic Management (zivile und militärische Flugsicherung, Luftverteidigung) und Public Safety & Transport (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Bahn, Schifffahrt). Mit einem Marktanteil von 30% ist die Gruppe Weltmarktführer bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung. Global führend ist Frequentis auch im Informationsmanagement und bei Nachrichtensystemen für die Luftfahrt.

Als Weltkonzern mit etwa 2.200 Mitarbeiter:innen (Vollzeitkräfte, FTE) verfügt Frequentis über ein globales Netzwerk von Gesellschaften und Repräsentant:innen in über 50 Ländern, der Firmensitz ist in Wien. Die Produkte, Services und Lösungen sind bei Kunden an mehr als 45.000 Arbeitsplätzen in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2022 wurde ein Umsatz von EUR 386,0 Mio. und ein EBIT von EUR 25,0 Mio. erwirtschaftet.

Dort, wo Frequentis-Systeme zum Einsatz kommen, sind Menschen für die Sicherheit anderer Menschen und Güter verantwortlich. Lösungen zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Detailinformation über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

Aussender: Frequentis AG Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Stefan Marin Tel.: +431811501074 E-Mail: stefan.marin@frequentis.com Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

