Mainz (ots) -Zur "COP28", der 28. Weltklimakonferenz, kommen vom 30. November bis zum 12. Dezember 2023 die 197 Vertragsstaaten der UN-Klimarahmenkonvention in Dubai zusammen. Dort wird es unter anderen darum gehen, die bisherige Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 zu bilanzieren: Wo gibt es Fortschritte, wo Versäumnisse? Wie steht es um die Energiewende? Das ZDF berichtet in seinen Nachrichten- und Magazinsendungen vom Weltklimagipfel und bietet zudem einen Schwerpunkt in der ZDFmediathek und auf ZDFheute.de sowie eine lange Nacht im ZDF mit fünf "planet e."-Dokumentationen zum Thema.Die "planet e."-Dokumentation "Die UN-Klimakonferenz - Zwischen Euphorie und Enttäuschung" beleuchtet am Sonntag, 26. November 2023, 15.45 Uhr im ZDF, die größten Errungenschaften und die größten Niederlagen der Weltklimakonferenzen. Warum geht es nicht so schnell voran, wie es sich viele erhofft haben? Und wo steht die COP jetzt? Nationale und internationale Politiker, Vertreter von Umweltorganisationen und Klimaaktivisten berichten von ihren Erfahrungen auf der UN-Klimakonferenz und von ihrem Kampf gegen den Klimawandel. Der Film von Bernd Reufels und Laura Hohmann steht bereits in der ZDFmediathek zur Verfügung.Ebenfalls in der ZDFmediathek ist bereits die "frontal"-Dokumentation "Greenwashing - Das Märchen von der Klimarettung" (https://www.zdf.de/politik/frontal/doku-greenwashing-maerchen-klimarettung-konzerne-zertifikate-emissionen-klimawandel-100.html) abrufbar, die der Frage nachgeht, was ambitionierte Klimaversprechen häufig wirklich wert sind."planet e"-Dokus zum Auftakt der Klimakonferenz in der ZDFmediathekIn der ZDFmediathek sind zudem die fünf "planet e"Dokumentationen abrufbar, mit denen das ZDF zum Auftakt der Klimakonferenz in der Nacht vom Mittwoch, 29., auf Donnerstag, 30. November 2023, von 1.00 Uhr bis 3.30 Uhr über die Themen der COP28 informiert: "Die UN-Klimakonferenz - Zwischen Euphorie und Enttäuschung" (https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-un-klimakonferenz-100.html), "Extremwetter und Klimawandel: Starkregen und Sturzfluten" (https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/extremwetter-und-klimawandel-starkregen-und-sturzfluten-102.html), "Kampf ums Klima - Fakten und Fiktionen" (https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-kampf-ums-klima-100.html), "Hightech für das Klima - Retten schlaue Ideen den Planeten?" (https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-hightech-fuer-das-klima-100.html), "Abenteuer Patagonien - Klimaforschung in der Eiswüste" (https://www.zdf.de/dokumentation/planet-e/planet-e-abenteuer-patagonien-100.html).Am Starttag der COP28, am Donnerstag, 30. November 2023, setzt die aktuelle ZDF-Berichterstattung über die Klimakonferenz im "ZDF-Morgenmagazin" ein und geht ab 9.05 Uhr bei "Volle Kanne - Service täglich" weiter. Das wird in den Folgetagen fortgesetzt. So ist am Freitag, 1. Dezember 2023, 9.05 Uhr, der Klimaforscher Mojib Latif Gesprächsgast am "Volle Kanne"-Frühstückstisch. Dann wird es unter anderem auch darum gehen, was die COP bisher erreicht hat und was nicht.Für die aktuellen Sendungen des ZDF berichten von vor Ort aus Dubai neben Korrespondentin Golineh Atai die ZDF-Umwelt-Reporter Andreas Stamm, Elisa Miebach und Mark Hugo. Das machen sie auch für das Online-Nachrichtenangebot ZDFheute (https://www.zdf.de/nachrichten). Dort finden die Nutzerinnen und Nutzer Faktenchecks und Übersichtsartikel zu Fragen wie: Welche Klimaentscheidungen liegen aktuell auf dem Tisch und sind in Kraft? Ebenso ist dort zu erfahren, was deutsche Unternehmen von der COP28 erwarten. Und auch das Geschäft mit den Klimazertifikaten rückt in den Fokus. Ein Update des Klimaradars, Infos zum neuen Klimaschutz-Index und weitere Fragen und Antworten zur UN-Klimakonferenz kommen hinzu.Die Sendungen werden mit Untertiteln angeboten.