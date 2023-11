8 Mio. CAD in Cash und 22% an Dolly Varden Silver als Explorations-Boost! Mega-News in der Pipeline! Dieses Unternehmen hat noch viele Überraschungen parat!

Liebe Leserinnen und Leser,

wir Goldinvestoren werden schon seit einiger Zeit auf eine harte Probe gestellt. Der Goldpreis bewegt sich zwar nach oben bzw. steht gut da, doch bisher konnten die Minenunternehmen noch nicht im Aktienkurs mitziehen.

Dies liegt unter andrem daran, dass der derzeitige Zinssatz von US-Staatsanleihen für eine risikolose Anlage noch sehr interessant erscheint. Doch spätestens mit der Aufgabe der US-Zinspolitik seitens der amerikanischen Notenbank Fed sollte dieses Szenario schon sehr bald zu bröckeln beginnen.

Doch auch in diesem eher schwierigen Markt ergeben sich sehr gute Investmentmöglichkeiten! Man muss nur genauer hinschauen.

Eines dieser Unternehmen ist auf jeden Fall Fury Gold Mines (ISIN: CA36117T1003)! Sie fragen sich sicherlich warum und die Antwort können wir Ihnen ganz schnell liefern:

Dieses Unternehmen besitzt als eines der extrem selten gewordenen Junior Minenunternehmen eine verlässliche Kapitalbasis, um seine erfolgreiche Explorationskampagne fortführen zu können, ohne Sie als Investor durch eine Kapitalerhöhung zu verwässern!

Extrem seltene 8 Millionen CAD an Cash und eine Aktienbeteiligung von 22% an Dolly Varden Silver (aktueller Marktwert ca. 48 Mio. CAD) sorgen für komfortable Planungssicherheit!

Zusätzlich besitzt man ein Joint Venture mit Newmont, Projekte in direkter Umgebung zu großen Produzenten und das Management, speziell CEO Tim Clark, pflegt beste Beziehungen zu allen großen Minenunternehmen und Investmentfonds im Sektor.

Im Interview mit CEO Tim Clark unterhalten wir uns auf dem Precious Metals Summit 2023 in Zürich ausgiebig über Fury Gold Mines und sprechen über die nächsten zu erreichenden Meilensteine:

Fazit:

Mit einem weiter anziehenden Goldmarkt wird diese Aktie ganz vorne dabei sein!

Diese finanziellen Möglichkeiten sind im Junior-Sektor extrem selten. Zusätzlich weiss das Management ganz genau dieses Geld sinnvoll einzusetzen und schaut zeitgleich immer noch auf das Einsparen von Kosten. Alles in allem eine überzeugende Kombination!

Für reichlich Newsflow wird auch in den kommenden Wochen gesorgt sein, da noch über 2/3 der Bohrergebnisse ausstehen und für Anfang 2024 ein Ressourcenupdate angekündigt wurde.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

