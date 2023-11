EQS-Ad-hoc: mVISE AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

mVISE AG schließt Kaufvertrag zum Erwerb der opcyc GmbH



24.11.2023 / 12:14 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



mVISE AG schließt Kaufvertrag zum Erwerb der opcyc GmbH mVISE AG plant, 100 % der Geschäftsanteile an der opcyc GmbH gegen die Ausgabe von 11,0 Mio. neuen Aktien zu erwerben

Die neuen Aktien sollen im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts an die veräußernde catinedo GmbH ausgegeben werden.

Eine außerordentliche Hauptversammlung soll voraussichtlich im Januar 2024 über die Transaktion abstimmen.

Zusätzlich ist eine Barkapitalerhöhung von bis zu 7,5 Mio. EUR geplant, um bestehenden Aktionären einen Ausgleich der Verwässerung aus der Sachkapitalerhöhung zu ermöglichen

Verlängerung der Amtszeit von Ralf Thomas als Vorstandsvorsitzender bis zum 31. August 2027 geplant Düsseldorf, 24. November 2023 Erwerb der opcyc GmbH Die mVISE AG ("Gesellschaft") hat heute einen Kaufvertrag mit der catinedo GmbH, deren Alleingesellschafter der Vorsitzende des Vorstands der Gesellschaft ist, über den Erwerb ("Transaktion") von 100 % der Geschäftsanteile an der opcyc GmbH ("opcyc-Geschäftsanteile") beurkundet. Die catinedo GmbH ("catinedo") ist die alleinige Gesellschafterin der opcyc GmbH ("opcyc"). Da der Vorsitzende des Vorstands, Herr Ralf Thomas, Alleingesellschafter der veräußernden catinedo ist, wurde die Gesellschaft im Rahmen der Verhandlungen und beim Abschluss des Kaufvertrages durch den Aufsichtsrat vertreten. Als Gegenleistung für den Erwerb der opcyc-Geschäftsanteile haben die Parteien vereinbart, dass die catinedo eine Kaufpreisforderung in Höhe des vereinbarten Kaufpreises von EUR 11.550.000,00 erhält, die sie gegen die Ausgabe von 11.000.000 neuen Aktien der Gesellschaft zum rechnerischen Ausgabepreis von EUR 1,05 je neuer Aktie an die veräußernde catinedo in die Gesellschaft einbringen soll. Eine Barkomponente ist im Rahmen der Transaktion nicht vorgesehen. Für Zwecke der Transaktion wurden beide Unternehmen von der PwC Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bewertet. Sowohl die Höhe des Kaufpreises als auch der rechnerische Ausgabepreis je Neuer Aktie wurde auf Grundlage dieser Bewertungen festgelegt. Die opcyc ist ein Anbieter von Workforce Management-Software. Die Software "opcycWFM" dient der Planung und Steuerung von Kundenservice-Centern ("Customer Care"). Sie deckt verschiedene Aspekte des Workforce Managements ab, darunter Prognosen, Schichtplanung, operative Steuerung, Zeiterfassung, lohnbezogene Zeitwirtschaft, Berichterstattung und Analyse. Die opcyc befand sich bereits in den Jahren 2014 - 2018 im Eigentum der mVISE AG und firmierte zum damaligen Zeitpunkt unter dem Namen Just Intelligence GmbH. Nach dem Verkauf an die catinedo GmbH im Jahr 2018, wurde die Software und das Geschäftsmodell unter der Leitung von Ralf Thomas sukzessive auf ein SaaS-Modell umgestellt und somit zu einer hochprofitablen Software-Gesellschaft mit einer EBITDA Marge von 60% bei wiederkehrenden Umsätzen von über 90% und einem Jahresumsatz von ca. 1,5 Mio. EUR. Neuaufstellung der mVISE AG Die Transaktion ist für die mVISE AG ein wesentlicher Schritt im Rahmen der Neuausrichtung der Gesellschaft. Nach dem Vorstandswechsel Ende 2022 begann das neu aufgestellte Vorstandsteam mit einer umfassenden Umstrukturierung und fokussierte die Gesellschaft zunehmend auf die Dienstleistung Software Development. Der Zusammenschluss der opcyc und der mVISE hat für beide Unternehmen erhebliche strategische Vorteile. Die opcyc wird durch die Kompetenzen und die personelle Aufstellung der mVISE in die Lage versetzt, die eigene Software noch besser weiterzuentwickeln, zu modularisieren und in andere Softwaresystem zu integrieren. Weiterhin wird die opcyc durch den Zusammenschluss in die Lage versetzt, auch größere Software-Implementierungsprojekte der eigenen Software umzusetzen. Die mVISE hingegen profitiert von einer zukunftsfähigen SaaS-Softwarelösung in einem wachsenden Markt, die aktuell 92% wiederkehrende Umsätze und eine starke Profitabilität aufweist. Nach Ansicht des Vorstands können in Folge des Zusammenschlusses beider Unternehmen erhebliche Synergien realisiert werden. Durch den Zusammenschluss entstünde ein Unternehmen, das im Geschäftsjahr 2024 ein Konzern-EBITDA von deutlich über 2,0 Mio. EUR ausweisen könnte. Außerordentliche Hauptversammlung im Januar 2024 geplant Zur Durchführung der Transaktion laden Vorstand und Aufsichtsrat in Kürze zu einer außerordentlichen Hauptversammlung ein und schlagen vor, eine Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Umfang von 11.000.000 Aktien zu einem Ausgabebetrag von EUR 1,05 je Aktie (die "Sachkapitalerhöhung") und eine Barkapitalerhöhung im Umfang von bis zu 7.500.000 Aktien zu einem Ausgabebetrag von ebenfalls EUR 1,05 je Aktie zu beschließen. Die Barkapitalerhöhung soll den Altaktionären den Ausgleich der Verwässerung ihrer Beteiligung, die durch die Sachkapitalerhöhung entsteht, ermöglichen. Bei der Barkapitalerhöhung verzichtet die catinedo zunächst auf ihre Bezugsrechte. Nichtbezogene Aktien wird die Gesellschaft bestmöglich verwerten, z.B. im Rahmen einer anschließenden Privatplatzierung. Der Vollzug der Sachkapitalerhöhung steht unter der Bedingung der 75%igen Zustimmung der Hauptversammlung. Die außerordentliche Hauptversammlung ist für den Januar 2024 geplant. Erneute Bestellung von Ralf Thomas als Vorstandsvorsitzender bis zum 31.08.2027 Ralf Thomas, bisher als Vorstandsvorsitzender der mVISE AG bis zum 31.08.2025 bestellt, soll mit dem Abschluss der Transaktion für zwei weitere Jahre bis zum 31.08.2027 erneut vom Aufsichtsrat bestellt werden, um die Integration der opcyc und den Umbau der mVISE langfristig zu begleiten. Kontakt:

Cedric Balzar

CFO

mVISE AG

Stadttor 1

40219 Düsseldorf

Tel: +49 (211)78 17 80-0

Fax: +49 (211)78 17 80-77

E-Mail: ir@mvise.de



Ende der Insiderinformation



24.11.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com