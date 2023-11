DJ MARKT USA/Wenig verändert erwartet an "halbem" Handelstag

Von geringen Umsätzen ist an der Wall Street am Freitag auszugehen, dem "Black Friday". Die Futures auf die Aktienindizes deuten auf eine wenig veränderte Eröffnung hin. Nach der Thanksgiving-Pause am Donnerstag findet lediglich ein verkürzter Handel statt - die Aktienbörsen schließen um 19.00 Uhr MEZ, der Anleihemarkt um 20.00 Uhr. In der Thanksgiving-Woche ist traditionell ein geringeres Handelsvolumen zu verzeichnen, was die Märkte unruhiger machen kann.

Die wichtigsten Indizes sind auf dem Weg, die Woche mit Gewinnen abzuschließen. Im Fokus stand diese Woche die Nvidia-Aktie, die trotz starker Ergebnisse volatil gehandelt wurde. An Daten stehen kurz nach Handelsbeginn die Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungen und das Verarbeitende Gewerbe auf der Agenda.

Bei den Aktien dürften Einzelhändler wie Amazon (vorbörslich unverändert), Walmart (+0,3%) oder Target (unverändert) wegen des Geschäfts am Black Friday Beachtung finden, an dem traditionell das Weihnachtsgeschäft beginnt. Die Unternehmen locken ihre Kunden mit Schnäppchen und Rabattaktionen. Einige Analysten gehen davon aus, dass das Weihnachtsgeschäft 2023 den Jahren vor der COVID-Epidemie ähneln wird, was bedeutet, dass die Umsätze nicht so beeindruckend sein werden wie in der Zeit unmittelbar nach der Pandemie.

November 24, 2023

