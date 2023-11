Köln. (ots) -Zeit-Chefredakteur Giovanni di Lorenzo appelliert an Thomas Gottschalk, nicht aufzuhören mit "Wetten, dass..? "Ich finde, dass es immer noch das tollste Unterhaltungsformat ist, das das Fernsehen hat", sagt er im Podcast "Die Wochentester" (Kölner Stadt-Anzeiger/Redaktionsnetzwerk Deutschland) im Gespräch mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach. Mit Blick auf die letzte "Wetten, dass..?"-Show am Wochenende erklärt Lorenzo: "'Wetten, dass..?' ist für mich Gottschalk. Lassen Sie mich das gesellschaftlich so sagen, obwohl es sehr groß klingt: Es ist gut, wenn es noch ein paar Lagerfeuer gäbe im Fernsehen. Generationenübergreifend. Mir tut das sehr leid, wenn das jetzt das endgültige Ende sein sollte."Auch der ehemalige "Wetten, dass..?"-Produzent und Gottschalk-Intimus Holm Dressler plädiert für eine Fortführung der ZDF-Show mit Gottschalk und ist überzeugt: "Ich glaube, dass er sich überreden ließe. Denn in seinen letzten Interviews hat er auch in Richtung ZDF gesagt, dass er nicht das Gefühl hatte, dass die ZDF-Chefs ihn behalten wollen. Er vermisste da etwas an Nachdruck."Giovanni di Lorenzos und Holm Dresslers Aussagen sind zu hören im Podcast "Bosbach & Rach - Die Wochentester" mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach auf ksta.de/podcast und auf rnd.de. Der Podcast ist außerdem abrufbar über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Audio Now, Deezer und Podimo. Außerdem auf ksta.de/podcastPressekontakt:Kölner Stadt-AnzeigerNewsdeskTelefon: 0221 224 2080Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/5657240