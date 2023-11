Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA



Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA

ISIN: DE0005403901



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 24.11.2023

Kursziel: 148,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Nils Scharwächter, Tim Kruse (CFA)



Capital Markets Day bei Premium Marke WhiteWall: Wo höchste Manufakturqualität auf operative Exzellenz trifft



Vergangene Woche hat CEWE den diesjährigen Capital Market Day am Standort der WhiteWall bei Köln ausgerichtet. Neben der Gründungsgeschichte sowie einem ausführlichen Produktionsrundgang des seit 2019 zur CEWE-Gruppe gehörenden Premium-Fotolabors fokussierten sich Frau Rostock (CEO) und Herr Mehls (CMO) in den Präsentationen auf die Themenfelder Transformation, Dachmarkenstrategie und weitere Wachstumsmöglichkeiten. Nachstehend folgen unsere Key Takeaways der Veranstaltung:



Strategischer Partner statt Finanzinvestor - starker "fit": Der fotobegeisterte WhiteWall-Gründer Alexander Nieswandt führte mit Enthusiasmus und Liebe zum Produkt durch die Entstehungsgeschichte von WhiteWall, die mit der Gründung 2007 begann. Seither ist er seiner DNA, Fotografie in Perfektion zu liefern, stets treu geblieben. Der eindrucksvolle Track Record lässt sich u.a. in der Entwicklung der Produktionskapazität erkennen. Während diese bereits in 2013 auf 5.000 m2 ausgeweitet wurde, beträgt sie derzeit 10.000 m2 . Zudem forcierte Herr Nieswandt sich stets auf die Effizienz in der Fertigung. So nutzte WhiteWall schon 2007 als erstes Fotolabor weltweit CNC-Fräsen und beauftragte nach dem Einstieg des schwedischen Finanzinvestors EQT als Mehrheitsaktionär (2013) Porsche Consulting mit dem Projekt "operative Exzellenz". Im Vortrag ging der Gründer auf den spürbaren MindsetWechsel zu dieser Zeit ein. Die deutlich gewordene Leidenschaft zum Produkt wurde entsprechend um den Aspekt der Produktionseffizienz ergänzt. Den einzelnen Tätigkeiten wurden Fertigungszeiten zugeordnet, wodurch die rund 200 Personen umfassende Belegschaft mittlerweile 10.000 Aufträge pro Woche produziert. Durch die Effizienzsteigerungen konnte die Fertigungszeit von etwa 10 auf 1-4 Tage reduziert werden. Wenngleich die enge Verflechtung mit der Kunstgalerie LUMAS (vormals gemeinsam unter dem Dach der Avenso AG) in der Form nichtmehr besteht, fertigt WhiteWall aufgrund der herausragenden Qualität nach wie vor alle Aufträge für das beliebte Kunsthaus ( Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

