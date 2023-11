Kaspa nach 150% Zuwachs stabil - diese 3 Fakten deuten laut Chat-GPT auf 1 Dollar Ziel hin

Der Kryptowährungsmarkt hat in den letzten Wochen ein beeindruckendes Wachstum gesehen, besonders hervorzuheben ist in diesem Kontext die Performance von Kaspa. Nach einem fulminanten Anstieg von 150% scheint sich der Preis nun bei einem Support-Level von 0,13 US-Dollar zu konsolidieren.

Kaspa Monatschart, Quelle: www.coinmarketcap.com

Der Blick auf das Monatschart zeigt, dass selbst der plötzliche Einbruch am 22. November, der wahrscheinlich durch die Nachrichten rund um die Binance Ausgleichszahlung beeinflusst wurde, schnell überwunden werden konnte. Die rasche Erholung deutet darauf hin, dass Kaspa nicht nur momentane Spekulationen widersteht, sondern sich auch ein solides Fundament für weiteres Wachstum schafft.

Experten und Marktbeobachter halten angesichts der aktuellen Entwicklungen ein Kursziel von 1 US-Dollar für möglich.

Welche Gründe nennt Chat-GPT, die auf ein Steigen des Kurses auf 1 US-Dollar hinweisen?

Wir haben die Künstliche Intelligenz von Chat GPT gefragt, welche die drei Hauptgründe für ein mögliches steigen des Kaspa Kurs auf 1 US-Dollar genannt werden können:

Screenshot aus ChatGPT, Quelle: www.chat.openai.com

Anbei der Screenshot von Chat GPT, um zu zeigen, welche Gründe die künstliche Intelligenz ganz oben sieht, das aus Kaspa ein "23 Milliarden Dollar Coin" (Marktkapitalisierung) wird.

Technische Überlegenheit und Skalierbarkeit

In einem aktuellen Bericht hebt sich Kaspa deutlich von anderen Kryptowährungen ab, indem es signifikante Fortschritte in Bezug auf technische Überlegenheit und Skalierbarkeit demonstriert. Experten zufolge bietet Kaspa eine beeindruckende Transaktionsgeschwindigkeit, die weit über dem Durchschnitt anderer Blockchain-Technologien liegt.

Kaspa, dessen Blockchain auf dem Proof-of-Work (PoW) Protokoll basiert, hebt sich durch die Implementierung des innovativen GHOSTDAG-Protokolls von traditionellen Blockchains ab. Im Gegensatz zu herkömmlichen Blockchain-Systemen, bei denen parallel erstellte Blöcke häufig verworfen werden, ermöglicht GHOSTDAG das gleichzeitige Bestehen dieser Blöcke und ordnet sie in einem Konsens an. Dadurch wird Kaspa zu einer Blockchain, die sehr hohe Blockraten (aktuell ein Block pro Sekunde, mit Zielen von 10 pro Sekunde und der Vision von 100 pro Sekunde) und extrem kurze Bestätigungszeiten ermöglicht.

Zum Vergleich, Bitcoin hat eine Blockzeit von rund 10 Minuten.

Diese technologische Vorreiterrolle positioniert Kaspa als eine attraktive Option für Unternehmen und Anwendungen, die schnelle und effiziente Transaktionsabwicklungen benötigen.

Die Experten betonen, dass diese Fähigkeit, hohe Transaktionsvolumina effizient zu verarbeiten, Kaspa nicht nur für aktuelle, sondern auch für zukünftige Blockchain-Anwendungen prädestiniert. Die kontinuierliche Verbesserung der Skalierbarkeit könnte Kaspa daher zu einem bedeutenden Akteur im Kryptowährungsmarkt machen.

Regulatorische Sicherheit

In einem bemerkenswerten Gegensatz zu vielen anderen Kryptowährungen, die zunehmend unter die Lupe der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC geraten, steht Kaspa aufgrund seines Proof-of-Work (PoW) Protokolls in einer relativ sicheren Position. Während Kryptowährungen, die auf Proof of Stake (PoS) basieren, von der SEC häufig als Wertpapiere eingestuft und entsprechend reguliert werden, was mit erheblichen rechtlichen und finanziellen Herausforderungen verbunden sein kann, bietet Kaspa's PoW-Ansatz eine gewisse regulatorische Klarheit.

BREAKING: the SEC calls the following cryptos securities in it's Kraken lawsuit:



Solana (SOL)

Cardano (ADA)

Polygon (MATIC)

Internet Computer (ICP)

Cosmos (ATOM)

Algorand (ALGO)

Sandbox (SAND)

Decentraland (MANA)

Chiliz (CHZ) - Crypto Tea (@CryptoTea_) November 20, 2023

Diese Unterscheidung könnte sich als entscheidender Vorteil für Kaspa erweisen, da sie es von den potenziellen regulatorischen Hürden und Einschränkungen, die PoS-basierte Kryptowährungen belasten, abhebt. Die Einordnung als Nicht-Wertpapier könnte Kaspa mehr Freiraum in Bezug auf die Entwicklung und Erweiterung geben und somit das Vertrauen der Investoren in die Langzeitstabilität und -entwicklung der Währung stärken.

Marktdynamik und globale Wirtschaftslage

In einem sich verändernden globalen Wirtschaftsumfeld, das von einer abflachenden Inflation und einem Stopp der Leitzinserhöhungen gekennzeichnet ist, scheint Kaspa in einer vielversprechenden Position zu sein, um von der allgemeinen Marktdynamik zu profitieren. Diese Entwicklungen könnten zu einer erhöhten Investitionsbereitschaft in risikoreichere Anlagen wie Kryptowährungen führen.

Zusätzlich stehen bedeutende Ereignisse im Bitcoin-Ökosystem an, wie die bevorstehende Bitcoin Halving-Veranstaltung, die traditionell große Aufmerksamkeit auf den Kryptomarkt zieht und oft als Katalysator für Bullenmärkte dient.

Schon vom $TG Token gehört?

In diesem Kontext könnte Kaspa von einer allgemeinen Zunahme des Interesses und der Investitionen in Kryptowährungen profitieren, da Anleger nach alternativen Optionen mit Wachstumspotenzial suchen. Die Kombination dieser Faktoren - eine stabilere makroökonomische Lage und wichtige Ereignisse im Bereich der führenden Kryptowährungen - könnte zu einer günstigen Atmosphäre für eine positive Preisentwicklung von Kaspa beitragen.

Neben Kaspa könnten auch andere innovative Akteure im Kryptomarkt von der aktuellen Marktdynamik und der globalen Wirtschaftslage profitieren. Ein bemerkenswertes Beispiel ist TG Casino, das mit einem einzigartigen Konzept die Welt der Krypto-Casinos revolutioniert, indem es diese in den Messenger-Dienst Telegram integriert.

Diese Integration in eine weit verbreitete Messaging-Plattform bietet eine niedrigschwellige und zugängliche Art der Interaktion mit Krypto-Casino-Spielen. Investoren können über den $TG-Token an diesem spannenden Projekt teilhaben, was eine direkte Beteiligung an den potenziellen Erfolgen des Casinos ermöglicht.

TG.Casino Presale hat schon 2,88 Millionen eingespielt, Quelle: www.tg.casino

TG Casino bietet im Presale eine interessante Investitionsmöglichkeit, die die Synergie zwischen Kryptowährungen und digitalen Plattformen verdeutlicht. Dies spiegelt den wachsenden Trend wider, Blockchain-Technologie in alltägliche Anwendungen zu integrieren, und bietet Anlegern eine einzigartige Gelegenheit, ihr Portfolio in diesem dynamischen und zukunftsorientierten Sektor zu diversifizieren.

