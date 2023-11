Cardano News: Diese Top-Krypto-Analysten sehen ADA kurz vor einer Kurs Explosion

Bereits seit einigen Wochen kann Cardano (ADA) mit einem starken Preisanstieg immer mehr Anleger überzeugen. So konnte die Kryptowährung innerhalb der letzten 30 Tage über 39 % zulegen und in der Spitze einen Wert von 0,4061 US-Dollar am 16. November erreichen. Seitdem gab es zwar kleinere Kurskorrekturen nach unten, doch immer noch wird der ADA-Token aktuell für 0,3892 US-Dollar gehandelt.

Dabei stand Cardano erst vor kurzem vor einem entscheidenden Moment auf seiner Marktreise und traf dabei auf ein lokales Widerstandsniveau, das die Kryptowährung allerdings zunächst nicht durchbrechen konnte. Dies war für viele Krypto-Analysten Grund genug, um sich ein wenig näher mit der Zukunft des Krypto-Coins zu beschäftigen. Einige dieser Ergebnisse der bekannten Krypto-Experten haben wir im folgenden Beitrag gesammelt.

Schon jetzt in den Bitcoin ETF Token investieren

ADA Kursprognose: Bald für 11 US-Dollar pro Token?

Einer der Krypto-Experten, der sich zu Wort gemeldet hat und einen tieferen Einblick in seine Recherche-Arbeit gewährte, ist der Krypto-Analyst Dan Gambardello. Dieser prognostiziert nämlich in seinem neuesten YouTube-Video einen Preisanstieg von Cardano auf bis zu 11 US-Dollar im nächsten Bullenzyklus. Dies würde dazu führen, dass die Marktkapitalisierung von Cardano auf über 400 Milliarden US-Dollar ansteigen würde.

Gleichzeitig stellt Gambardello fest, dass die aktuell achtgrößte Kryptowährung einen ganzen Zyklus hinter dem direkten Konkurrenten Ethereum (ETH) zurückliegt.

Also Grundlage für seine Cardano Prognose weist er unter anderem darauf hin, dass Cardano bereits während des letzten Bull Runs eine Marke von fast 3 US-Dollar im Jahr 2021 erreichen konnte. Dabei waren zu diesem Zeitpunkt die derzeitigen Netzwerk-Upgrades noch gar nicht implementiert, die das Cardano-Netzwerk wesentlich verbessert haben. Außerdem wirft der Krypto-Analyst in seinem Video einen Blick auf die Zukunft und nennt mehrere Faktoren, die den ADA-Wert innerhalb der nächsten Wochen und Monate stark beeinflussen werden.

Hierfür verweist er unter anderem auf das Vasil Hardfork Upgrade, die Einführung von Cardanos Multi-Asset-Ledger sowie das Total Value Locked (TVL). All diese Faktoren werden seiner Meinung nach dafür sorgen, dass die Kryptowährung eine stärkere Akzeptanz erfahren wird und sich somit mehr und mehr Investoren für eine langfristige Nutzung interessieren werden.

Steht Cardano kurz vor einer Kurs Explosion?

Auch ein weiterer Influencer und Krypto-Experte hat sich näher mit den aktuellen Möglichkeiten von Cardano beschäftigt und sich dabei vor allem auf das Midnight Network konzentriert. So erklärt der Krypto-Analyst Ben Armstrong in einem seiner neuesten YouTube-Videos, dass sich Cardano aktuell kurz vor einer signifikanten Preisexplosion befinden könnte. Zudem wies Armstrong darauf hin, dass das Midnight Network ein wichtiger Katalysator sein wird, der einen großen Anstieg des ADA-Preises verursachen würde.

Doch ist der Krypto-Analyst nicht der einzige, der die Midnight Sidechain als eine neue Ära für das Cardano-Netzwerk ansieht, denn auch viele ADA-Anleger und Cardano-Community-Mitglieder sind von der Wichtigkeit des Updates überzeugt. So setzt das Midnight Network einen besonders starken Fokus auf den Datenschutz, was einen der wichtigsten Grundpfeiler von Cardano darstellt.

Die Veröffentlichung des Devnet unterstreicht damit die aktuellen Ziele von Input Output Global (IOG), das sich erst vor kurzem dazu geäußert hatte, den Datenschutz der Blockchain-Technologie und der Krypto-Branche aktiv zu verbessern.

Armstrong geht auch davon aus, dass vor allem der um den Datenschutz zentrierte Ansatz des Midnight Netzwerks gerade für viele Krypto-Händler wichtig und attraktiv ist. Allerdings ist er ebenfalls überzeugt davon, dass ein Großteil der Aufmerksamkeit auf den DUST-Token entfallen wird, der zeitgleich mit der Midnight-Blockchain auf den Markt kommt. So kursieren bereits jetzt auf Social Media erste Gerüchte über einen baldigen DUST-Airdrop.

Ein solcher Airdrop könnte sich jedoch nicht nur positiv auf den Preis des DUST-Tokens auswirken, sondern sogar den zugrunde liegenden Token merklich antreiben. So könnte also ADA kurz vor einer Preisexplosion stehen, die dann beginnt, wenn ein entsprechender Airdrop angekündigt wird.

Jetzt $BTCETF-Token kaufen

Krypto-Analyst 'Crypto Moose' sieht Cardano bei 9,24 Dollar

Auch der Anlagestratege und Krypto-Experte Mitchell "Crypto Moose" Bouchard hat seine Ansichten und Einsichten zur Zukunft von Cardano geteilt und erklärt ebenfalls in einem erst kürzlich veröffentlichten Video auf YouTube, wie er die ADA-Preisentwicklung für die Jahre 2024 und 2025 einschätzt.

So könnte seiner Meinung nach der ADA-Token in den kommenden Jahren ein erhebliches Wachstum erfahren und eine ähnliche Marktkapitalisierung wie Ethereum von 200 bis 250 Milliarden US-Dollar erreichen. Derzeit liegt die Marktkapitalisierung von Cardano bei 13 Milliarden US-Dollar.

Seine Anlagestrategie für den oben genannten Zeitraum erklärt er ebenfalls: Alle Anleger, die ADA zu einem niedrigen Preis gekauft haben, sollten bei etwa 4 bis 5 US-Dollar pro Token aussteigen und Gewinne realisieren. Gleichzeitig weist er darauf hin, dass der Zeitpunkt, an dem Investoren die Profite nehmen sollten, immer davon abhängig ist, wann genau sie in den Markt eingestiegen sind.

Die kommenden Bitcoin-Spot-ETFs, deren Anträge aktuell bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) auf eine Genehmigung warten, könnten den Krypto-Markt vollkommen auf den Kopf stellen und starke Preisschübe mit sich bringen. Auch Cardano könnte stark davon profitieren. Doch auch junge Projekte wie zum Beispiel der Bitcoin ETF Token sind bereits jetzt von der positiven Einstellung des Markts betroffen.

Bitcoin ETF Token: Das Preisniveau nach dem Presale

Im Augenblick befindet sich der Bitcoin ETF Token (BTCETF) noch in der Vorverkaufsphase, wird die allerdings in nur wenigen Wochen verlassen. Während der $BTCETF-Token aktuell noch zum fixen Preis von 0,0058 US-Dollar verkauft wird, könnte sich der Preis schnell verändern, sobald eine offizielle Listung auf den Kryptobörsen erfolgt.

Genau mit diesem Thema hat sich auch der Presale-Experte und Krypto-Analyst Jacob Crypto Bury beschäftigt. In seinem YouTube-Video geht er genau auf das Projekt ein und verrät, dass er sogar eine zehnfache Preissteigerung nach dem Ende der Presale-Phase für möglich hält.

Beim Bitcoin ETF Token handelt es sich um eine junge Kryptowährung. Die Entwickler haben die Ereignisse rund um die Bitcoin-Spot-ETFS an die Entwicklung des nativen Tokens ($BTCETF) gekoppelt, sodass zum Beispiel die Genehmigung oder die Einführung für die Bitcoin ETFs einen Meilenstein für den Bitcoin ETF Token auslöst. So können Anleger von den echten Ereignissen profitieren.

Wer schon jetzt in den $BTCETF-Token investieren möchte, der kann diesen entweder mit Ethereum (ETH) oder USDT kaufen oder dafür eine normale Bankkarte einsetzen.