Köln (ots) -UFA Serial Drama hat von SUPER RTL und RTL+ die Auftragsbestätigung für eine neue Kinder-Serie, die im "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Kosmos angesiedelt ist, bekommen. Es werden zunächst 26 Folgen in Berlin gedreht. Das Projekt entsteht in Zusammenarbeit verschiedener Divisionen der Bertelsmann Content Alliance.Skaten auf dem aus Deutschlands erfolgreichster Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannten Kollekiez, Auftritte im Mauerwerk, coole Graffitis sprayen und immer der nächste Rap auf der Zunge - sechs Freunde gehen in Berlin durch dick und dünn. Was sie suchen, ist ein Platz für sich und ihre Skills. Was sie finden, ist der coolste Ort der Welt - denn er liegt im Verborgenen und gehört nur ihnen. Fast. Denn schon bald müssen die Kids mit ganz viel Leidenschaft, Talent und der nötigen Portion Cleverness für ihren Safe Space kämpfen. Ganz in der Nähe vom Kollekiez startet so ein echt urbanes Abenteuer!Thorsten Braun, CEO SUPER RTL: "Die Produktion einer neuen Live-Action-Serie im 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten'-Kosmos ist für SUPER RTL etwas ganz Besonderes. Gemeinsam mit RTL+ und der UFA wollen wir eine Serie erschaffen, die von der enormen Strahlkraft der Marke GZSZ profitiert und sich mit Themen wie Sport, Musik und der ersten Liebe gezielt an die etwas älteren Kids richtet. Wir finden es super, dass wir nach dem erfolgreichen Start von 'Woozle - Die Serie' gleich ein weiteres, eigenproduziertes Fiction-Format auf den Weg bringen können."Markus Brunnemann, Geschäftsführer UFA Serial Drama: "Eine Live-Action-Serie für Kids ist immer eine besondere Herausforderung für alle Beteiligten. Ich freue mich besonders für Helga Löbel und ihr Team über diese große Chance und wünsche allen viel Erfolg. Mein Dank gilt den Kolleg:innen von SUPER RTL und RTL+ für ihr Vertrauen in uns."Helga Löbel, Produzentin UFA Serial Drama und Sprecherin der Arbeitsgruppe Kids & Family bei der Bertelsmann Content Alliance: "Wir freuen uns riesig über die Beauftragung unserer neuen Kids-Serie. Es ist so wichtig, Kindern mehr Raum zu geben und ihnen Gehör zu verschaffen. Sie werden gesellschaftlich und auch im Fernsehen zu selten in den Mittelpunkt gestellt - und das, obwohl sie unsere Zukunft sind! Es gibt in Deutschland nicht häufig die Möglichkeit, originäre Live-Action für Kids zu produzieren. Bei der UFA versuchen wir schon seit Jahren, den Kids & Young Adults-Inhalten eine Fläche zu bieten. Auch RTL setzt sich seit Jahren für Kinder ein, man schaue nur auf den RTL-Spendenmarathon und die fiktiven Programme. Dass SUPER RTL und RTL+ uns also hier so viel Vertrauen entgegenbringen und selbst Feuer und Flamme für das Programm sind, macht uns unheimlich stolz."Die neue Kids-Serie im GZSZ-Universum ist eine Produktion der UFA Serial Drama für SUPER RTL und RTL+. Die Ausstrahlung ist bei TOGGO und auf RTL+ und geplant. Die Castings starten bereits im Dezember. Gesucht werden junge Künstler:innen mit Skating- oder BMX-Skills, musikalischem Talent in Singen, Rappen oder Hip-Hop, gern auch Graffiti-Fähigkeiten und erster Schauspielerfahrung.