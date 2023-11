DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftsklimaindex steigt im November leicht

Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im November leicht aufgehellt, woran sowohl die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage als auch die Geschäftserwartungen Anteil hatten. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 87,3 (Oktober: 86,9) Punkte. So hoch war der Index zuletzt im Juli gewesen. Es war der zweite Anstieg nach fünf Rückgängen in Folge. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg auf 87,5 prognostiziert.

Commerzbank: Ifo stabilisiert sich auf Rezessionsniveau

Der Ifo-Geschäftsklimaindex hat sich im November mit seinem zweiten Anstieg in Folge nach Aussage von Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer lediglich auf Rezessionsniveau stabilisiert. "Alles in allem dürfte die deutsche Wirtschaft auch im Winterhalbjahr etwas schrumpfen, nachdem das Bruttoinlandsprodukt (BIP) bereits im dritten Quartal um 0,1 Prozent gesunken war", schreibt Krämer in einem Kommentar. Nach der Rezession sei lediglich mit einer blutleeren Aufwärtsbewegung zu rechnen. "Für 2024 erwarten wir anders als die meisten Volkswirte einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,3 Prozent", fügt Krämer hinzu.

ING: Deutschland bleibt zwischen Stagnation und Rezession

Die deutsche Volkswirtschaft wird nach Einschätzung von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski trotz des abermaligen Anstiegs des Ifo-Index im November in einem Zustand zwischen Stagnation und flacher Rezession verharren. "Seien es die noch nicht absehbaren Auswirkungen der geldpolitischen Straffung der Europäischen Zentralbank, die mögliche Verlangsamung der US-Wirtschaft oder die neue Ungewissheit hinsichtlich der bereits angekündigten fiskalischen Stimulierungsmaßnahmen - abgesehen von einer Wende im Lagerzyklus scheint kein starker Wachstumsmotor in Sicht zu sein", schreibt Brzeski in einem Kommentar.

KfW: Ifo und PMIs deuten auf leichte Erholung 2024

Dass im November nach den Einkaufsmanagerindizes (PMIs) nun auch der Ifo-Geschäftsklimaindex gestiegen ist, macht nach Aussage von KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib Hoffnung darauf, dass sich die deutsche Konjunktur wie von ihr prognostiziert 2024 moderat erholen wird. Wie sie in einem Kommentar schreibt, beruht diese Hoffnung vor allem auf dem privaten Konsum. "Das Lohnwachstum wird endlich wieder deutlich über der Inflationsrate liegen und die Beschäftigung bleibt voraussichtlich stabil", schreibt sie. In ihrem aktuellen Konjunkturkompass rechnet die KfW für 2024 mit einem Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent.

Destatis bestätigt leichten BIP-Rückgang im dritten Quartal

Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal 2023 wie erwartet leicht geschrumpft. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal saison- und kalenderbereinigt um 0,1 Prozent und lag kalenderbereinigt um 0,4 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresquartals. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine Quartalsrate von minus 0,1 Prozent und eine Jahresrate von minus 0,4 Prozent prognostiziert. Vorläufig war eine Jahresrate von minus 0,3 Prozent gemeldet worden.

Lagarde: EZB beobachtet Auswirkungen bisheriger Maßnahmen

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die abwartende geldpolitische Haltung der Europäischen Zentralbank (EZB) betont. Lagarde sagte in einer Diskussion mit jungen Menschen in Frankfurt: "Wir erklären sicherlich nicht den Sieg über die Inflation." Allerdings habe die EZB inzwischen schon so viel geldpolitische Munition eingesetzt, dass sie es sich nun leisten könne, zu beobachten, wie diese Munition wirke und wie sich Löhne, Gewinne, Fiskalpolitik und Geopolitik entwickelten. Sie werde dann entscheiden, ob sie ihre Zinsen noch anheben müsse oder senken könne.

Lagarde: EZB hofft auf rasche Klarheit über deutsches Budget 2024

Die Europäische Zentralbank (EZB) hofft nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf rasche Klarheit in den deutschen Haushaltsangelegenheiten. Lagarde sagte in einer Veranstaltung in Frankfurt, die aktuelle Situation sei ein Problem für die EZB, weil sie Prognosen erstellen und Erwartungen darüber bilden müsse, wie viel fiskalischen Spielraum die Staaten hätten, welche Politik sie betreiben könnten und welche Inflation sich aus diesen Umständen ergebe.

Scholz will am Dienstag Regierungserklärung im Bundestag abgeben

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Dienstagvormittag eine Regierungserklärung im Bundestag abgeben. Das sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Der geplante Nachtragshaushalt für 2023 werde in der kommenden Woche in einem sogenannten "Umlaufverfahren" vom Bundeskabinett beschlossen, ohne dass dazu eine Sitzung des Kabinetts einberufen wird.

Lindner schwört Koalition auf Sparkurs ein

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Koalition nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse auf einen strikten Sparkurs eingeschworen. Eine von SPD und Grünen ins Spiel gebrachte Reform der Schuldenbremse lehnte er ebenso ab wie Steuererhöhungen. "Wir reden von einem erheblichen zusätzlichen Konsolidierungsbedarf", sagte Lindner dem Handelsblatt. "Wir reden über zweistellige Milliardenbeträge, um beispielsweise die ambitionierten Pläne zur Erneuerung der Infrastruktur und für Investitionen in Technologie umzusetzen", so der FDP-Chef.

Lindner wirbt für Fortsetzung der Ampel-Koalition

FDP-Chef Christian Lindner hat mit Blick auf eine Befragung der FDP-Mitglieder zur Zukunft der Ampel-Koalition für das Bündnis geworben. "Die FDP bestimmt deutlich den Kurs mit, den die Bundesregierung einschlägt", sagte Lindner dem Handelsblatt. "Um das zu sehen, muss man nur die Anträge für die Parteitage von SPD und Grünen lesen, die so ganz anders klingen als die derzeitige Regierungspolitik." Wenn fortwährend Steuererhöhungen gefordert würden, dann zeige das doch den Einfluss der FDP, sagte Lindner.

SPD-Chefin fordert auch für 2024 Aussetzung der Schuldenbremse

SPD-Chefin Saskia Esken hat eine längere Aussetzung der Schuldenbremse gefordert und sich für eine Reform der Regelung ausgesprochen. "Wir befinden uns weiterhin in einer krisenhaften Situation, deren Auswirkungen auch im kommenden Jahr zu spüren sein werden", sagte Esken den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Daher werde es notwendig sein, die Ausnahmeregelung auch für 2024 zu ziehen. "Es mehren sich zudem die Stimmen aus der Wissenschaft, aber auch aus den Bundesländern, dass die Schuldenbremse nicht zur Zukunftsbremse werden darf und deshalb reformiert werden muss, so dass wir in Zeiten multipler Umbrüche dringend benötigte Investitionen in eine moderne und klimaneutrale Zukunft leisten können, die Wohlstand und Zusammenhalt erneuert", fügte sie hinzu.

Bundesrat schickt Wachstumschancengesetz in den Vermittlungsausschuss

Der Bundesrat hat das Wachstumschancengesetz der Bundesregierung vorerst gestoppt und in den Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag geschickt. Dort soll nun über einen möglichen Kompromiss beraten werden. In der Länderkammer hat es Bedenken wegen der geplanten Steuererleichterungen gegeben, die zu Einnahmeausfällen bei Ländern und Kommunen führen würden.

Schwesig: Aussetzen der Schuldenbremse sollte für 2024 geprüft werden

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hält es für richtig, dass die Bundesregierung die Schuldenbremse für dieses Jahr aussetzen will. Auch für 2024 sollte die Bundesregierung "ordentlich" prüfen, ob sie die Schuldenbremse ebenfalls aussetzen könne, denn die Herausforderungen seien groß. "Wir waren ja in einer Energiekrise und sind es immer noch. Uns ist sehr wichtig, dass gerade Maßnahmen, die unserer Wirtschaft, den Bürgerinnen und Bürgern helfen, zum Beispiel die Strom- und Gaspreisbremse, weiter fortgesetzt werden können", sagte Schwesig im ARD-Morgenmagazin.

Baubranche warnt nach Auftragsminus vor Personalabbau

Die Bauindustrie hat nach dem erneuten Auftragsminus im Baugewerbe vor Personalabbau und einem Teufelskreislauf gewarnt. Zuvor hatte das Statistische Bundesamt (Destatis) mitgeteilt, dass der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe im September saison- und kalenderbereinigt um 7,3 Prozent gegenüber dem August gesunken ist. "Dieser Rückgang ist besonders dramatisch, da die Unternehmen schon im September 2022 ein Minus von 26,6 Prozent verkraften mussten. Wir befürchten, dass die katastrophale Lage auf dem Wohnungsmarkt bei den politischen Entscheidern immer noch nicht angekommen ist", sagte der Hauptgeschäftsführer der Bauindustrie, Tim-Oliver Müller.

Beginn der Waffenruhe zwischen Israel und Hamas

Im Krieg zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas ist am Freitagmorgen eine viertägige Waffenruhe offiziell in Kraft getreten. Die Feuerpause begann um 07.00 Uhr (Ortszeit; 06.00 Uhr MEZ). Während der Waffenruhe sollen insgesamt 50 israelische Geiseln der Hamas sowie 150 palästinensische Gefangene freigelassen werden. Die ersten Geiseln, 13 Frauen und Kinder, sollen gegen 16.00 Uhr (Ortszeit; 15.00 Uhr MEZ) freikommen. Als die Luftangriffe am Morgen aufhörten, bereiteten sich im Gazastreifen Tausende an die Grenze zu Ägypten geflohene Menschen auf die Rückkehr in ihre Dörfer vor. Israelische Kampfflugzeuge warfen über dem südlichen Gazastreifen Flugblätter ab, mit denen die Menschen jedoch davor gewarnt wurden, in den Norden des Küstenstreifens zurückzugehen.

+++ Konjunkturdaten +++

Mexiko BIP 3Q saisonbereinigt +1,1% gg Vorquartal

Mexiko BIP 3Q +3,3% (PROGNOSE: +3,3%) gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2023 07:30 ET (12:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.