Dr. Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., ein erfahrener, auf Lithium und Seltenerdmetalle spezialisierter Geowissenschaftler, wurde vom Unternehmen zur Unterstützung seiner nordamerikanischen Explorationsbestrebungen eingestellt.

24. November 2023, (Calgary (Alberta) / IRW-Press / - Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FRA: SS60) ("Pan American" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass Dr. Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., per 15. November 2023 in das technische Beratungsteam des Unternehmens aufgenommen wurde.

Dr. Suchan ist ein professioneller Geowissenschaftler mit einer Erfahrung von fast zehn Jahren bei der Exploration und Erschließung von Bergbauprojekten in Kanada. Er erlangte sein Ph.D.-Diplom in Umweltsystemtechnik im Jahr 2023 sowie sein Honours B.Sc.-Diplom in Geografie und sein B.Sc.-Diplom in Geologie im Jahr 2016 von der University of Regina. Seine Expertise liegt in der Entwicklung und Durchführung von Mineralexplorationsprogrammen in frühem Stadium in entlegenen Regionen Kanadas. Zu seinen früheren Erfahrungen zählen Kohleabbaubetriebe und Uranexplorationen in Saskatchewan, Seltenerdmetall- und Diamantenexplorationen in den Northwest Territories sowie Goldexplorationen in Yukon. Dr. Suchan fungiert zurzeit als V.P. Exploration von Carmelo Capital Corp., als Chief Operating Officer für das Seltenerdmetall-Explorationsunternehmen Northern Critical Minerals Corp. sowie als Managing Partner des Mineralexplorationsprojektgenerierungs-Unternehmens Voyageur Exploration Ltd.

Jason Latkowcer, CEO des Unternehmens, sagte: "Wir freuen uns unglaublich, Dr. Suchan als technischen Berater und qualifizierte Person in unserem Team begrüßen zu dürfen. Im vergangenen Jahr hatten wir das Privileg, mit außergewöhnlichen Vertragspartnern zusammenzuarbeiten und bemerkenswerte Meilensteine zu setzen, einschließlich der Identifizierung einer der größten bekannten Lithiumlagerstätten in den USA. Mit der Aufnahme von Dr. Suchan als interner Berater wird unser Team um beträchtliches technisches Know-how erweitert und seine Rolle wird bei der Überwindung unserer operativen Herausforderungen sowie bei der Optimierung der Nutzung unseres Explorationskapitals von grundlegender Bedeutung sein."

In Zusammenhang mit der Einstellung von Herrn Suchan als technischer Berater des Unternehmens hat das Unternehmen Herrn Suchan 50.000 Sperraktieneinheiten ("RSUs") gemäß dem Eigenkapital-Incentive-Plan des Unternehmens (der "Plan") gewährt. Die Herrn Suchan gewährten RSUs werden nach dem Erreichen bestimmter operativer Meilensteine durch das Unternehmen in Zusammenhang mit der Exploration des Konzessionsgebiets Big Mack wirksam. Jede ausübbare RSU berechtigt Herrn Suchan zum Zeitpunkt der Abwicklung zum Erhalt einer Stammaktie des Unternehmens. Jede RSU unterliegt den Bedingungen des Plans und die RSUs (sowie alle Stammaktien, die bei der Abwicklung der RSUs innerhalb von vier Monaten nach dem Datum der Gewährung ausgegeben werden) unterliegen einer Haltefrist gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange, die am 23. März 2024 endet.

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC PINK: PAANF) (FWB: SS60) ist ein Explorationsunternehmen, das sich insbesondere auf die Akquisition, Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten in Nordamerika konzentriert, die Batteriemetalle enthalten.

Das Unternehmen hat in Kanada eine Optionsvereinbarung mit Magabra Resources abgeschlossen, wonach es das Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von bis zu 90 % an dem bohrbereiten Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora (Ontario) hat. Das Unternehmen verfügt ferner über eine Konzessionsoptionsvereinbarung mit Horizon Lithium LLC, die ihm das Recht auf den Erwerb einer Beteiligung von 100 % am Lithiumprojekt Horizon im Esmeralda County - Lithiumgürtel Tonopah (Nevada, USA) einräumt.

Im Namen des Board of Directors

Jason Latkowcer

CEO & Direktor

Kontakt

Tel: (587) 885-5970

E-Mail: info@panam-energy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Informationen allgemeinen oder spezifischen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht zutreffen und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem jene, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und berichtet werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt eintreten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

