München (ots) -Brasilien hat mit "São Mateus Agropecuaria" den Best of the Best Award gewonnen, der José Eduardo Dominicale während des 8. Ernesto Illy International Coffee Award verliehen wurde. Der Preis würdigt die Arbeit, die das Unternehmen leistet, um den bestmöglichen nachhaltigen Kaffee anzubieten. Der Preis wurde von Andrea Illy, Chairman von illycaffé, auf der Galaveranstaltung in der New York Public Library in New York überreicht. Die Auszeichnung wurde von einer unabhängigen Jury aus neun Experten vergeben, die die besten Batches der Ernte 2022-2023 in einer Blindverkostung von neun Kaffees aus den neun Finalisten-Ländern verkosteten: Brasilien, Costa Rica, El Salvador, Äthiopien, Guatemala, Honduras, Indien, Nicaragua und Ruanda. Die "Finca Danilandia di Luis Arimany Mondonico" aus Guatemala gewann den Coffee Lovers' Choice Award, der von einer Jury aus Verbrauchern vergeben wurde, die in den Wochen vor der Veranstaltung in illy-Cafés Blindverkostungen durchführten und ihre Favoriten auswählten."Der Sieg des brasilianischen Kaffees aus regenerativer Landwirtschaft - blind unter den neun besten Kaffees der Welt ausgewählt - erfüllt mich mit Freude. Die Geschichte des Ernesto Illy Award begann 1991 in Brasilien und dies bestätigt, dass die Belohnung, die illycaffé für die Umwandlung Brasiliens von einem quantitativen zu einem qualitativen Marktführer erhalten hat, wohlverdient ist. Nach mehr als 25 Jahren unermüdlicher Arbeit unseres Teams von Agronomen und der Università del Caffé ist der Sprung endlich geschafft, dank der regenerativen Landwirtschaft, die wir 2018 wegen ihrer Vorteile für die Umwelt und die Gesundheit aller entwickelt haben", so Andrea Illy."Der diesjährige Gewinner ist eine vollmundige Tasse mit reichhaltigen Aromen von Schokolade, Karamell, braunem Zucker und gerösteten Mandeln mit einem anhaltenden Abgang von milder, aber harmonischer Süße, so die Begründung der Jury.Matilda De Angelis, Pat Cleveland, Coco Rocha, Candela Pelizza, Tamu Mc Pherson waren nur einige der Prominenten, die an der Galaveranstaltung teilnahmen.Der Ernesto Illy International Coffee Award ist auch eine unverzichtbare Gelegenheit zum Networking für alle, die in der Kaffeeindustrie tätig sind. Am Vormittag trafen sich alle im Hauptquartier der United Nations, um am Round Table "How to Protect the Future of Coffee" teilzunehmen.