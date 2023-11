Hamburg (ots) -Kontrast Personalberatung GmbH überzeugt durch effektive Stellenbesetzung in NRWDie Kontrast Personalberatung GmbH (https://www.kontrast-gmbh.de/de/ingenieurwesen/) hat noch in 2023 ein renommiertes deutsches Maschinenbau-Unternehmen in Nordrhein-Westfalen beziehungsweise dessen Tochtergesellschaft für Sicherheitstechnik, Arbeitsschutz und Umweltschutz bei der Besetzung von gleich zwei sehr anspruchsvollen Schlüsselvakanzen erfolgreich unterstützt.Den erfahrenen Hamburger Headhuntern (https://www.kontrast-gmbh.de/de/medizin-pflege/) gelang es, die Stellen mit einem Werksarzt und einem leitenden Sicherheitsingenieur in gerade einmal 45 Tagen zu besetzen - die Verträge sind bereits unterschrieben. Ein Meisterwerk des Personalberater Teamworks, wie es nicht immer gelingt.Headhunter:innen mit starkem bundesweitem KandidatenpoolDie Headhunter:innen konnten dabei für beide Vakanzen ihre firmeninternen und über die letzten 30 Jahren aufgebauten Expert:innen-Pools für das Ingenieurwesen sowie die Medizin mit top qualifizierten Kandidat:innen nutzen, um kurzfristig in die aktive Direktansprache zu starten. Parallel haben die Personalberater:innen geeignete Ingenieur:innen und Mediziner:innen mit Hilfe von Active Sourcing am Markt identifiziert und diskret angesprochen.Indem die erfahrenen Recruiter:innen dann auch die Auswahlgespräche sowie Bewerberkommunikation unterstützten, kam es für beide Vakanzen noch in diesem Jahr zum erfolgreichen Vertragsabschluss.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Original-Content von: Kontrast Personalberatung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83091/5657451