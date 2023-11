DJ BDEW: Zulassung reiner E-Autos stagniert - Rekord bei Ladesäulenausbau

BERLIN (Dow Jones)--Der Ausbau der E-Mobilität kommt in Deutschland nur schleppend voran. Die Neuzulassungen von E-Autos haben zuletzt stagniert, während der Ladesäulenausbau einem Bericht des Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zufolge weiter auf Rekordkurs ist. Nach einem starken ersten Halbjahr pendeln sich demnach die Neuzulassungen voll batterieelektrischer Fahrzeuge im September wieder auf Vorjahresniveau ein. Die neuen Zahlen kommen wenige Tage vor dem für Montag geplanten Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SDP) mit der Automobilbranche, bei dem es um einen schnelleren Hochlauf von E-Autos gehen soll.

"Wichtig ist, dass wir auch bei den Neuzulassungen wieder mehr Schub in den Markt bekommen, damit wir das Klimaziel im Verkehrssektor erreichen und Deutschland bei Elektromobilität weiter vorne mitspielt", sagte Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung. "Dafür brauchen wir vor allem mehr Pkw-Angebote, die für ganz viele Bürgerinnen und Bürger bezahlbar sind. Der Staat kann das mit dem Umweltbonus nur teilweise kompensieren."

Nach einem Höhepunkt mit 86.649 zugelassenen E-Fahrzeugen im August, der als Vorzieheffekt des Umweltbonus zu werten sei, liegen die Zulassungszahlen im September wieder bei 32.000 Fahrzeugen, wie es im BDEW-Elektromobilitätsmonitors zu den Entwicklungen im Elektromobilitätsmarkt in den ersten drei Quartalen 2023 heißt.

Bis 2030 sollen nach der Vorstellung der Bundesregierung 15 Millionen vollelektrische Pkw 2030 in Deutschland auf den Straßen sein, aktuell sind es jedoch nur rund 1,3 Million reine Elektrofahrzeuge. Zusammen mit Plugin-Hybridfahrzeugen sind es laut Bundesverkehrsministerium 2,3 Millionen.

Der Ausbau des öffentlichen Ladeangebots liegt dagegen laut BDEW weiterhin auf Rekordkurs. Mit Stand 1. Oktober stehen den E-Mobilisten 113.112 öffentliche Ladepunkte mit insgesamt 5,2 Gigawatt (GW) installierter Ladeleistung zur Verfügung. Das ist ein Zuwachs von gut 30 Prozent seit Jahresbeginn bei der Anzahl der Ladepunkte und eine Steigerung von gut 40 Prozent bei der Ladeleistung, so der BDEW.

Die den Nutzern zur Verfügung stehende Ladeleistung übertrifft damit den Zielwert der Europäischen Union (EU) bei weitem: Laut EU sind 1,3 Kilowatt (kW) installierte Ladeleistung pro batterieelektrisches Fahrzeug und 0,8 kW pro Plug-In Hybrid vorgegeben. Für die aktuell auf Deutschlands Straßen fahrenden E-Pkw ergibt dies einen Bedarf von 2,23 GW. Damit ist heute in Deutschland schon mehr als doppelt so viel Ladeleistung installiert wie nach europäischen Vorgaben gefordert, so der Verband.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 24, 2023 09:04 ET (14:04 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.