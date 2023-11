Mainz (ots) -Woche 47/23Fr., 24.11.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.19 Wetter (VPS 19.20)19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT)Feuerpause in NahostModeration: Antje Pieper19.40 Bettys Diagnose (VPS 19.25)20.25 Neue Folgen (VPS 20.15)Die Chefin21.25 SOKO Leipzig (VPS 21.15)22.10 heute journal (VPS 22.00)22.40 heute-show (VPS 22.30)23.10 ZDF Magazin Royale (VPS 23.00)23.40 13 Fragen (VPS 23.29)0.25 heute journal update (VPS 0.15)0.40 XY gelöst (VPS 0.30)1.25 Terra X History (VPS 1.15)Napoleon Bonaparte - Der Mensch hinter dem Mythos2.10 Terra X (VPS 2.00)Venezuelas Tafelberge - Expedition ins Haus der Götter2.55 Die Deutschen II (VPS 2.45)3.40 Better Call Saul (VPS 3.30)4.25 Better Call Saul (VPS 4.15)5.10- hallo deutschland (VPS 5.00)5.30\u2003Woche 48/23Do., 30.11.Bitte Programmänderung ab 0.45 Uhr beachten:0.45 auslandsjournal - die doku: Renn um dein Leben (VPS 0.44/HD/UT)Die Überlebenden der Hamas-Attacke auf IsraelIsrael/Deutschland 20231.15 Terra X (HD/UT)Spione im TierreichFamilienbandeFilm von John Downer(Erstsendung 29.8.2021)Deutschland 20212.00 Weihnachten im Morgenland (VPS 1.30)3.30 Kückückskind (VPS 3.00)5.00- hallo deutschland (VPS 4.45)5.30(Die Wiederholung "Hotel Mondial" und "zdf.formstark" entfallen.)Fr., 1.12.Bitte Programmänderung ab 1.20 Uhr beachten:1.20 sportstudio reportage (VPS 1.19/HD/UT)Born for this - Mehr als FußballEpisode 2Film von Martina Hänsel und Björn TannebergerDeutschland 20232.20 sportstudio reportage (HD/UT)Born for this - Mehr als FußballEpisode 3Film von Martina Hänsel und Björn TannebergerDeutschland 20233.20 Die Känguru-Chroniken (VPS 3.35)4.45- hallo deutschland (VPS 5.00)5.30("Terra X History: Speis und Trank in Ost und West","Terra X: Der große Terra X-Jahresrückblick" sowie"Terra X: Die Schiffbrüchigen" entfallen.)\u2003Woche 49/23Sa., 2.12.Bitte Programmänderung ab 0.30 Uhr beachten:0.30 sportstudio reportage (VPS 0.29/HD/UT)Born for this - Mehr als FußballEpisode 4Film von Martina Hänsel und Björn TannebergerDeutschland 20231.45 heute-show (VPS 0.30)2.15 Filmnacht im ZDF (VPS 1.00)Get Out - Rette deine Haut3.50 Notruf Hafenkante (HD/AD/UT)Schwarzer Tod(von 10.25 Uhr)Franzi Jung Rhea HarderHans Moor Bruno F. ApitzClaudia Fischer Janette RauchTarik Coban Serhat CokgezenMartin Berger Peer JägerWolle Harald MaackDr. Jasmin Jonas Gerit Klingund andereBuch: Jochim ScherfRegie: Oren SchmucklerGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 20114.35 Deutschland von oben (VPS 4.30)4.40- Paddington6.05("Loving" entfällt.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5657491