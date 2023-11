DJ WOCHENVORSCHAU/27. November bis 3. Dezember (48. KW)

=== M O N T A G, 27. November 2023 *** 07:00 DE/Siemens Healthineers AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Ifo-Exporterwartungen November 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminster Habeck, Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger, Sachsen-Anhalts Energieminister Willingmann, Pk im Anschluss an das Treffen der Wirtschafts- und Energieministerkonferenz, Berlin 10:00 DE/LBBW, Kapitalmarktausblick 2024 10:45 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Europäischer Gipfel für bidirektionales Laden, Berlin 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, HV 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Vertreter der Automobilwirtschaft, Treffen zur Elektromobilität, Berlin *** 15:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP *** 16:00 US/Neubauverkäufe Oktober D I E N S T A G, 28. November 2023 07:00 LU/Adler Group SA, Ergebnis 9 Monate 08:00 GB/Easyjet plc, Jahresergebnis *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Dezember *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen November *** 09:00 CY/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung der Zentralbank Zyperns 10:00 DE/Deutsche Bank AG, Kapitalmarktausblick 2024 *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Oktober 10:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Regierungserklärung im Bundestag zur Haushaltslage, Berlin 10:00 DE/Bundestag, 2./3. Lesung Haushalt 2024 (bis 1.12.), Berlin *** 10:30 DE/RWE AG, Kapitalmarkttag (11:00 Analystenkonferenz) 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:00 GB/Rolls-Royce plc, Kapitalmarkttag 13:00 SE/Vattenfall AB, Capital Markets Day 13:00 DE/Bundesumweltministerin Lemke, Präsident des Umweltbundesamtes, Messner, Pk zur Vorstellung des neuen Monitoringberichts zur deutschen Klimaanpassungsstrategie, Berlin 14:30 DE/Bundeskanzler Scholz, Maltas Premierminister Abela, Pk nach dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens November *** 17:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Grußwort für Konferenz der European Finacial Reporting Advisory Group 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 4Q *** - DE/Hella GmbH & Co KGaA, Analystenkonferenz 3Q M I T T W O C H, 29. November 2023 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 3Q *** 07:00 NL/Prosus NV, Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen November *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Oktober 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 3Q 08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 3Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) 09:30 DE/Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK), Vorstellung des DIHK-Fachkräftereports, Berlin *** 10:00 DE/Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen November 10:00 DE/Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, Verband kommunaler Unternehmen, Deutsche Kreditwirtschaft und Deloitte, Pressegespräch zum Thema "Kapital für die Energiewende - wie die Finanzierung der Energiewende gelingen kann", Berlin 10:30 DE/GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, Tag der Wohungswirtschaft, Berlin 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen November *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung November *** 11:00 FR/OECD, Wirtschaftsausblick 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone November *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 3,5 Mrd Euro mit Fälligkeit 01.08.2033 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 13:00 DE/Regierungs-PK *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 14:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede beim Tag der Wohnungswirtschaft des GdW 2023, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 19:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung in der Harvard University *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg November - DE/EZB, Nicht-geldpolitische Sitzung des EZB-Rats D O N N E R S T A G, 30. November 2023 *** 00:50 JP/Industrieproduktion Oktober *** 02:30 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP/nationale Statistikbehörde) November 07:30 FR/Remy Cointreau SA, Ergebnis 1H 08:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, ausführliches Jahresergebnis *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Oktober 08:00 DE/Erwerbstätigkeit Oktober *** 09:00 AT/Statistik Austria, BIP (2. Veröffentlichung) 3Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November 10:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Ergebnis 3Q *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) November *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) November *** 14:00 DE/Jenoptik AG, Kapitalmarkttag *** 14:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Grußwort für EZB-Bankenaufsichtskonferenz *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Oktober *** 14:45 DE/EZB-Bankenaufsichtschef Enria, Gespräch bei EZB-Bankenaufsichtskonferenz 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI Oktober *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago November *** 18:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Jahresempfang des Verbands deutscher Pfandbriefbanken 18:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Eröffnungsrede beim "German Dream-Award", Berlin *** - DE/Rational AG, Kapitalmarkttag F R E I T A G, 1. Dezember 2023 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global November *** 09:00 DE/Jenoptik AG, Kapitalmarkttag *** 09:00 CH/BIP 3Q 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe November *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Oktober *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) November 10:00 IT/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q *** 10:30 DE/BASF SE, Forschungs-Pk *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 11:00 DE/EZB-Direktor Elderson, Panel-Teilnahme bei EZB-Bankenaufsichtskonferenz *** 12:30 DE/EZB-Präsidentin Lagarde, Unterhaltung mit EZB-Bankenaufsichtschef Enria bei EZB-Bankenaufsichtskonferenz *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 16:00 US/Bauausgaben Oktober *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe November *** 22:05 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 - EU/Ratingüberprüfung für Liechtenstein (S&P); Slowakei (Moody's); Tschechien (Moody's); Belarus (Moody's); Finnland (Moody's); Frankreich (S&P); Griechenland (Fitch); Großbritannien (Fitch); ===

