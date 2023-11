DJ WOCHENVORSCHAU/4. bis 10. Dezember (49. KW)

=== M O N T A G, 4. Dezember 2023 *** 08:00 DE/Handelsbilanz Oktober *** 08:30 CH/Verbraucherpreise November 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Dezember *** 13:00 DE/Continental AG, Kapitalmarkttag *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Oktober - EU/Beginn des zweitägigen Rats der Justiz- und Innenminister D I E N S T A G, 5. Dezember 2023 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen Caixin/S&P Global November *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe November *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) November *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesschatzanweisung über 5 Mrd Euro mit Fälligkeit 12.12.2025 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) November *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November - EU/Abschluss der zweitägigen Tagung der Justiz- und Innenminister M I T T W O C H, 6. Dezember 2023 *** 08:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Auftragseingang Oktober 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Oktober 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung Bundesanleihe über 3 Mrd Euro mit Fälligkeit 01.11.2030 *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November *** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 3Q *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) - Märkte/Börsenfeiertag Finnland D O N N E R S T A G, 7. Dezember 2023 *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe Oktober *** 09:00 CH/Währungsreserven November *** 11:00 EU/BIP (3. Veröffentlichung) 3Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe - EU/Rat für Wettbewerbsfähigkeit (bis 8.12) F R E I T A G, 8. Dezember 2023 *** 00:50 JP/BIP (2. Veröffentlichung) 3Q *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) November 08:00 DE/Umsatz im Dienstleistungsbereich September *** 10:00 EU/Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister *** 12:05 EU/EZB veröffentlicht Volumen der vorfristigen TLTRO-Rückzahlung *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten November *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Dezember - EU/Rat für Wettbewerbsfähigkeit (seit 7.12) - JP/G7, Beginn Treffen Innen- und Sicherheitsminister (bis 10.12.), Mito, Ibaraki Prefecture - EU/Ratingüberprüfung für Bulgarien (S&P); Liechtenstein (S&P); Slowakei (Moody's); Tschechien (Moody's); Belarus (Moody's); Finnland (Moody's); Frankreich (S&P); S A M S T A G, 9. Dezember 2023 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise November - JP/G7, Fortsetzung Treffen Innen- und Sicherheitsminister (bis 10.12.), Mito, Ibaraki Prefecture S O N N T A G, 10. Dezember 2023 - JP/G7, Abschluss Treffen Innen- und Sicherheitsminister (seit 08.12.), Mito, Ibaraki Prefecture ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

