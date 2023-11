Teilen: Nach mehr als einem Monat Verhandlungen über die Rolle der Minister und die Politik des Landes hat die neuseeländische National Party eine Einigung mit ACT New Zealand und New Zealand First erzielt, um die nächste Drei-Parteien-Koalitionsregierung des Landes zu bilden (Reuters). Die Koalition kündigte eine Reihe von politischen Reformen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...