Black Friday und Cyber Monday gehören zu den größten Shopping-Tage des Jahres. Aber an welchem der beiden Tage gibt es tatsächlich die besten Angebote? Der diesjährige Black Friday ist bereits in vollem Gange und bietet lukrative Rabatte auf nahezu alles, was man sich nur wünschen kann. Aber was ist mit dem Cyber '‹'‹Monday? Der lockt nur drei Tage später und hält in der Regel ähnliche Rabatte bei großen Einzelhändlern bereit. Stellt sich also ...

Den vollständigen Artikel lesen ...