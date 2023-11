© Foto: Cj Gunther/epa/dpa



Nach der Feiertagspause zieht die Aktie von Saugroboter-Produzent iRobot auch im US-Handel kräft an. Bereits am Donnerstag war die iRobot-Aktie stark gestiegen. Der Kurs liegt aber noch immer unter Amazons Gebot.Amazon steht kurz davor, von der EU-Kartellbehörde grünes Licht für die Übernahme des Roboterstaubsauger-Herstellers iRobot zu erhalten, ein Deal im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar. Das meldete Reuters am Donnerstag unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Die iRobot-Aktie stieg nach Bekanntwerden der Nachricht um 50 Prozent im Xetra-Handel. Nachdem die Wall Street ihren Handel am Freitag wieder aufgenommen hat, kletterte die Aktie auch im US-Handel um …