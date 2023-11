EQS-News: Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) / Schlagwort(e): Sonstiges

Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) und Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) veröffentlichen die Ergebnisse des Global Knowledge Index 2023



24.11.2023 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) ( https://MBRF.ae/en/ ) und das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) haben die Ergebnisse des "Global Knowledge Index 2023" (GKI 2023) bekannt gegeben. Die Ergebnisse wurden während einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "Building knowledge cities together: UNDP and MBRF partnership for the 5th industrial revolution [Gemeinsam Wissensstädte bauen: UNDP und MBRF-Partnerschaft für die 5. industrielle Revolution]" veröffentlicht, die im Rahmen der Aktivitäten des Wissensgipfels stattfand, der kürzlich im Dubai World Trade Center (DWTC) organisiert wurde. Mit dem GKI werden die Stärken und Schwächen in der Leistung der Länder anhand verschiedener Indikatoren aufgezeigt, wobei der enge Zusammenhang zwischen Wissen und Entwicklung besonders hervorgehoben wird. Der GKI ist der einzige Index, der das Ausmaß der Interaktion mit Wissen auf nationaler Ebene bewertet und somit eine wichtige Quelle für globale Entwicklungsdaten darstellt. Jamal bin Huwaireb, CEO des MBRF, sagte: "Wir leben in einer sich schnell verändernden Welt, in der globale Krisen wie der Klimawandel, wirtschaftliche Unsicherheit, Armut und Konflikte eine ernsthafte Bedrohung für unsere gemeinsame Existenz darstellen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, müssen wir in Wissen investieren, denn es ist die grundlegende Triebkraft für nachhaltige Entwicklung und umfassenden Wohlstand. Nur Gesellschaften, denen es gelingt, kreative Köpfe und Wissen zu nutzen, sind in der Lage, sich an den raschen Wandel anzupassen, wirtschaftliches Wachstum zu erzielen und den gewünschten Fortschritt zu erreichen". Khaled Abdel Shafi unterstrich die Bedeutung von Wissensstädten mit fortschrittlicher Infrastruktur und Technologie und forderte die Länder auf, Innovationen zu fördern, Investitionen zu erhöhen und ein unterstützendes Umfeld zu schaffen. Dr. Hani Torky betonte seinerseits die Notwendigkeit, in die Jugend zu investieren, ihre Fähigkeiten zu entwickeln und Möglichkeiten und Ressourcen bereitzustellen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und einen Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft zu leisten. Die Ergebnisse des GKI 2023 zeigen, dass die Schweiz die Liste der 133 Länder des Berichts in Bezug auf die Leistung in Wissensbereichen anführt und die Vereinigten Staaten, die im letzten Jahr den ersten Platz belegten, überholt hat. Finnland belegte den zweiten Platz, gefolgt von Schweden und den Niederlanden. In der arabischen Welt behaupteten die Vereinigten Arabischen Emirate ihre führende Position unter den arabischen Ländern im GKI und belegten weltweit Platz 26. Dies spiegelt die außergewöhnlichen Anstrengungen wider, die unter der Leitung ihrer weisen Führung unternommen wurden, um Wissen zu fördern, zu verbreiten und auszutauschen sowie eine wissensbasierte Wirtschaft aufzubauen. Katar belegte den zweiten Platz in der arabischen Welt, gefolgt vom Königreich Saudi-Arabien und Kuwait. Der GKI 2023 bietet eine umfassende Analyse der globalen Wissenstrends inmitten der wirtschaftlichen Unsicherheit nach der COVID-19-Pandemie und beleuchtet die langfristigen Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche. Der Index bewertet die Schwachstellen der Pandemie und schlägt Wege zur Erholung vor, wobei die Rolle von Technologie, Lernen und Innovation bei der Umgestaltung der Gesellschaft und der Nutzung der Wissensinfrastruktur für die Schaffung von Arbeitsplätzen und die nachhaltige Entwicklung hervorgehoben wird. Verteilt von der APO Group im Auftrag der Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF). Bild herunterladen (1): https://apo-opa.co/49OkDY9 Bild herunterladen (2): https://apo-opa.co/3QWFcsQ



24.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com