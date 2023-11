XRP News: Ripple will Swift die Bühne streitig machen

Mit der Zielsetzung, den kolossalen 300-Billionen-Dollar-Markt des internationalen Zahlungsverkehrs bis 2030 zu revolutionieren, steht Ripple an der Schwelle, die Landschaft grenzüberschreitender Zahlungen grundlegend zu verändern. Unter der Führung von Pegah Soltani, dem Head of Payments Product bei Ripple, konzentriert sich das Unternehmen darauf, Blockchain-Technologie und das digitale Asset XRP zu nutzen, um internationale Finanztransaktionen zu revolutionieren.

Ripple's innovativer Ansatz: Die Transformation des globalen Zahlungsverkehrs

Pegah Soltani, Ripples Head of Payments Product, leitet diese bahnbrechende Initiative, die darauf abzielt, die Blockchain-Technologie und das digitale Asset XRP einzusetzen, um internationale Finanztransaktionen zu revolutionieren. Ripples Strategie, wie sie in einem kürzlich veröffentlichten Bericht von Grayscale dargelegt wurde, umfasst das Vereinfachen des komplexen globalen Zahlungsnetzwerks. Das Unternehmen zielt darauf ab, effizientere, kostengünstigere und transparentere Methoden für grenzüberschreitende Überweisungen einzuführen.

Dieser Ansatz steht im Einklang mit Marktprognosen, die einen potenziellen Anstieg des Wertes von Ripples XRP vorhersagen. Analysten prognostizieren eine Steigerung von bis zu 5.000 %, was den Preis möglicherweise über 25 Dollar treiben könnte. Ein solcher Anstieg wäre ein klares Zeichen für die wachsende Akzeptanz und das Vertrauen in die von Ripple vorgeschlagenen Lösungen.

Herausforderung für traditionelle Systeme: Ripple vs. SWIFT

Ripple stellt sich als bahnbrechende Kraft in der Welt der internationalen Finanztransaktionen dar und tritt dabei in direkte Konkurrenz zu traditionellen Systemen wie SWIFT. Mit einem klaren Fokus auf die Verbesserung des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs hat Ripple das ambitionierte Ziel, die Art und Weise, wie internationale Gelder transferiert werden, zu revolutionieren. Diese Entschlossenheit bildet die Basis für einen potenziellen Paradigmenwechsel in der globalen Finanzlandschaft.

Die Strategie von Ripple, die in einem Grayscale-Bericht hervorgehoben wird, konzentriert sich darauf, das komplexe und oft ineffiziente Netzwerk globaler Zahlungen zu vereinfachen. Durch den Einsatz von Blockchain-Technologie und das digitale Asset XRP zielt Ripple darauf ab, kosteneffektivere, schnellere und transparentere Methoden für grenzüberschreitende Überweisungen zu schaffen. Diese Innovation könnte das bestehende SWIFT-System, das seit Jahrzehnten den Standard für internationale Finanztransaktionen setzt, herausfordern.

Quelle: U.Today

SWIFT, das derzeitige Rückgrat internationaler Finanztransaktionen, ist bekannt für seine Zuverlässigkeit, aber auch für seine langsamen Transaktionsgeschwindigkeiten und hohen Gebühren. Ripple hingegen verspricht, diese Einschränkungen mit seiner fortschrittlichen Technologie zu überwinden. Durch die Optimierung der Zahlungswege und die Reduzierung der Kosten will Ripple das internationale Zahlungssystem zugänglicher und effizienter machen.

Die Einführung des XRP-Xahau Burn2Mint (B2M) Features spielt eine entscheidende Rolle in Ripples Strategie. Dieses Feature ermöglicht die nahtlose Umwandlung von XRP in XAH, wodurch Transaktionen sicherer und besser in dezentralisierte Netzwerke integriert werden. Diese technologische Innovation verstärkt die Position von Ripple als Vorreiter in der Branche und hebt seine Fähigkeit hervor, die Sicherheit und Effizienz im internationalen Zahlungsverkehr zu verbessern.

Darüber hinaus zielt Ripple darauf ab, langjährige Probleme wie langsame Transaktionsgeschwindigkeiten, hohe Gebühren und Verarbeitungsfehler zu beheben. Durch die Nutzung von Ripple Payments und der Effizienz von XRP möchte das Unternehmen schnellere, erschwinglichere und transparentere internationale Geldtransfers anbieten. Diese Verbesserungen könnten traditionelle Systeme wie SWIFT erheblich unter Druck setzen und einen Wechsel zu einem effizienteren und zugänglicheren globalen Finanzsystem bewirken.

Aktueller Kursverlauf von XRP: Ein Spiel aus Potenzial und Volatilität

Der Kursverlauf von XRP, der digitalen Währung, die mit dem Unternehmen Ripple verbunden ist, befindet sich in einer dynamischen Phase, geprägt von Gewinnen und Fluktuationen. Besonders in den letzten Wochen hat XRP eine bemerkenswerte Veränderung erlebt. Nachdem der Kurs zunächst im Zuge der Nachrichten um Binance und dem Ausscheiden des ehemaligen CEOs Changpeng Zhao auf etwa 0,58 Dollar am 22. November gefallen war, erholte sich XRP rasch und handelte am 24. November bei etwa 0,62 Dollar pro Token.

Trotz dieser jüngsten Schwankungen war die Jahresperformance (YTD) von XRP beeindruckend. Die Währung verzeichnete seit Jahresbeginn einen Anstieg von über 81 %. Technische Indikatoren, wie die Konvergenz-Divergenz der gleitenden Durchschnitte (MACD), deuten auf Anzeichen einer bullischen Umkehr hin, was auf eine mögliche positive Trendwende schließen lässt.

Am 24. November 2023 handelt XRP bei ungefähr 0,623 Dollar und zeigt Anzeichen dafür, dass es die obere Trendlinie eines kurzfristigen fallenden Kanals herausfordern könnte. Die Unterstützung durch den 50-Tage-Exponential Moving Average (EMA) hat sich als einflussreich erwiesen und half, den Preis von XRP über der Marke von 0,60 Dollar zu halten.

Ein kürzlich erfolgter spekulativer Anstieg bis zur 0,70-Dollar-Marke konnte jedoch keine bullische Dominanz etablieren, was zu einem Rückgang auf etwa 0,60 Dollar führte. Derzeit findet XRP eine gute Unterstützung bei 0,57 Dollar, während eine starke Widerstandsmarke bei 0,68 Dollar liegt. Das Überwinden dieser Ebene ist entscheidend für XRP, um höhere Preispunkte zu testen.

Dieser neue Coin könnte sich als gute Investitionsalternative zu XRP erweisen

Der Bitcoin ETF Token ($BTCETF) bietet sich als eine attraktive Investitionsalternative zu XRP an, insbesondere in einer Zeit, in der das Interesse an Bitcoin-basierten Finanzprodukten wächst. Im Gegensatz zu XRP, das vorrangig als Brückenwährung in Zahlungsnetzwerken dient, konzentriert sich $BTCETF auf die wachsende Dynamik im Bereich der Bitcoin-ETFs. Diese einzigartige Ausrichtung auf den Bereich der Exchange-Traded Funds, die sich auf Bitcoin fokussieren, könnte dem $BTCETF einen entscheidenden Vorteil im Vergleich zu traditionellen Kryptowährungen wie XRP verschaffen.

Hauptvorteil von $BTCETF ist seine direkte Verbindung zum Bitcoin-Markt und den potenziellen regulatorischen Entwicklungen im Bereich der ETFs. Während XRP sich auf den Einsatz in Zahlungssystemen und grenzüberschreitenden Transfers fokussiert, bietet $BTCETF Anlegern die Möglichkeit, direkt an der Entwicklung und Akzeptanz von Bitcoin-ETFs teilzuhaben. Dies könnte insbesondere in einer Zeit, in der traditionelle Finanzinstitutionen zunehmend in den Kryptomarkt eintreten, eine entscheidende Rolle spielen. $BTCETF ist daher nicht nur eine Investition in eine Kryptowährung, sondern auch eine Beteiligung an der wachsenden Schnittstelle zwischen dem Kryptomarkt und dem traditionellen Finanzsektor.