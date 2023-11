Potsdam (ots) -Tatjana Jury, seit gut 32 Jahren Moderatorin bei "rbb24 Brandenburg aktuell" vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), orientiert sich neu. Anstatt im Studio live durch das Tagesgeschehen in Brandenburg zu führen, setzt sie künftig wieder stärker auf den direkten Dialog und will näher an das Geschehen im Land rücken. Die Gespräche über die konkrete Umsetzung dieses Vorhabens im rbb haben jetzt begonnen. Eine unmittelbare Nachfolge bei "rbb24 Brandenburg aktuell" steht noch nicht fest, sie soll in den kommenden Monaten gefunden werden.Tatjana Jury: "Ich hänge auf keinen Fall den Journalismus an den Nagel. Mich interessieren nach wie vor die gesellschaftlichen Zusammenhänge. Raus aus dem Studio heißt für mich, wieder mehr der Realität begegnen. Ich will selber Geschichten aus Brandenburg erzählen, über Menschen, die gestalten wollen."Ulrike Demmer, Intendantin des rbb: "Wenn der rbb künftig sein regionales Profil weiter schärfen will, kann Tatjana Jury dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Sie kennt das Land und genießt großes Vertrauen bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Dass sie ihre Kompetenz und ihren Rückhalt im Publikum weiter in das Programm des rbb einbringt, ist eine gute Nachricht für uns, auch wenn der Abschied von der Moderation bei 'rbb24 Brandenburg aktuell' natürlich schmerzt."Martina Zöllner, rbb-Programmdirektorin: "Wer mit Tatjana Jury in Brandenburg unterwegs ist, bekommt ein Gefühl, wie viel sie den Menschen im Land bedeutet. Tatjana Jury steht für kritischen Journalismus, klare Worte, immer mit kühlem Kopf, aber auch viel Herz. Sie hat wie wenig andere eine besondere Brandenburg-Kompetenz, und deshalb freue ich mich sehr, dass sie auch in Zukunft für den rbb im Land unterwegs sein wird."rbb-Chefredakteur David-Biesinger: "Tatjana Jury steht bei 'rbb24 Brandenburg aktuell' von Beginn an für Integrität und glaubhaften Journalismus. Wir bedauern sehr, dass sie die Moderation der Sendung abgibt, aber wir freuen uns darauf, mit ihr einen neuen Weg zu gehen. Trotzdem ist es natürlich ein erheblicher Einschnitt, denn Tatjana Jury war immer mehr als nur das "Gesicht" der Sendung. Ich danke ihr für drei kraftvolle Jahrzehnte vor der Kamera. Der Erfolg von 'rbb24 Brandenburg aktuell' ist auch maßgeblich ihr Verdienst."Pressekontakt:rbb Presse & Informationpresse (at) rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5657060