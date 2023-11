Börsen News: Bullisch! Diese fünf Aktien empfehlen Top-Analysten im November zum Kauf

Die Beurteilung von Aktien durch Analysten ist eine faszinierende Facette des Aktienmarktes. Denn die Analysen bieten oft tiefgreifende Einblicke in die Chancen und Risiken einzelner Aktien und können einen wesentlichen Einfluss auf das Marktsentiment haben. Obwohl Analystenmeinungen kein Allheilmittel sind und stets mit einer gewissen Vorsicht betrachtet werden sollten, können sie dennoch wertvolle neue Perspektiven bieten. Für Anleger sind diese Bewertungen daher eine nützliche Ressource, die in die eigene Anlagestrategie einfließt. Gemeinsam mit Finanzkennzahlen sowie alternativen Daten, die Analysetools wie AltIndex bereitstellen, wird dann eine ganzheitliche Analyse und Bewertung von Aktien möglich.

Doch welche fünf Aktien empfehlen Top-Analysten jetzt zum Kauf? Diese fünf Unternehmen haben in der vergangenen Woche ein neues Buy-Rating erhalten:

Die besten Aktien für 2024 finden

HelloFresh

Die LBBW hat die Hello Fresh Aktie mit einer Kaufempfehlung versehen und ein Kursziel von 17 Euro festgeschrieben. Nach einer dramatischen Korrektur (allein 40 % im letzten Monat) könnte die Aktie auf dem aktuellen Niveau attraktiv sein. Denn grundsätzlich adressiert das Geschäftsmodell diverse Kundenbedürfnisse, die eine gewisse Konstanz in der Nachfrage bedingen könnten.

Dass es mitunter diametrale Einschätzungen am Aktienmarkt gibt und einem Käufer stets auch ein Verkäufer gegenübersteht, ist nichts Ungewöhnliches.

Doch die UBS hat die Hellofresh Aktie am gleichen Tag in ihr Coverage aufgenommen und mit einem Sell-Rating versehen. Das neue Kursziel liegt bei 14 Euro. Das Geschäftsmodell war in der Corona-Pandemie beliebt, post-Pandemie weckt es jedoch kaum Fantasie. Die Erwartungen des Markts könnten 2024 abermals enttäuschen. Die niedrigere Bewertung reflektiert die schwachen Zukunftsaussichten.

Delivery Hero

Die Delivery Hero Aktie fällt in den letzten fünf Tagen erneut um 3 %. Seit Jahresbeginn büßten die Papiere des Berliner Betreiber von Online-Bestell-Plattformen um rund 30 % ein. Dennoch haben die Analysten der UBS zuletzt Delivery Hero in das Coverage aufgenommen. Das Kursziel liegt bei 45 Euro und damit mehr als 30 % über dem aktuellen Kurs. Der Kurs bewege sich weiterhin an den Verlaufstiefs. Damit dürfte alles Negative in den Kurs eingepreist sein, inklusive einer schwächeren Bilanz und der gesenkten Umsatzprognose. Delivery Hero könnte den Raum für Überraschungen nutzen, die Aktie sich deutlich erholen.

Hugo Boss

Die Hugo Boss Aktie steigt in den letzten fünf Tagen um rund 4,4 % und wird hier auch von den neuen Upgrades der Analysten beflügelt. Denn zunächst hatte die Bank of America ihre Einschätzung von "Neutral" auf "Buy" angehoben. Das neue Kursziel liegt mit 75 Euro deutlich über 20 % über dem aktuellen Kurs. Trotz einer überdurchschnittlichen Geschäftsentwicklung haben die Aktien seit Juli über 20 % verloren. Die Entwicklung der Aktie bilde hier die operative Geschäftsentwicklung mit wachsenden Marktanteilen nicht ab und sei ergo zu günstig bewertet.

Auch die Deutsche Bank äußerte sich positiv in einer jüngeren Kaufempfehlung. Das neue Kursziel der Analysten liegt hier sogar bei 79 Euro. Das profitable Wachstum sei vom Markt nicht eingepreist, dieser bleibe zu pessimistisch für die Anteilsscheine von Hugo Boss.

Die besten Aktien für 2024 finden

Boeing

Der US-amerikanische Flugzeughersteller Boeing befindet sich in einem Duopol mit Airbus. Zuletzt entwickelte sich Boeing operativ und kurstechnisch schlechter als der Konkurrent. Dennoch konnte die Boeing Aktie im laufenden Jahr rund 10 % Gewinn erzielen. Nun blicken auch die Analysten der Deutschen Bank wieder positiver in die Zukunft.

Das neue Rating lautet "Buy". Zugleich erhöhte die deutsche Bank das Kursziel auf 270 $, was einem Aufwärtspotenzial von mehr als 20 % entspricht. Hier sehen die Analysten deutlich anziehende Auslieferungen bei den Flugzeugen. Diese neue Leistung könnte Boeing aufrechterhalten, so die Experten der Deutschen Bank.

Dell Technologies

Eine weitere spannende Aktie, die in der vergangenen Woche von Melius mit einem Buy-Rating in das Coverage aufgenommen wurde, ist Dell Technologies. Denn hier ist sei es AI-Fantasie, die durchaus für eine Neubewertung der Aktie sorgen dürfte. Mittelfristig sei ein deutlich anziehendes Interesse nach leistungsstarken, hochpreisigen Computern wahrscheinlich, um KI-Anwendungen einwandfrei zu nutzen. Ein möglicher Profiteur - die Dell Aktie.

Aktien mit AltIndex analysieren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.