Am wichtigsten Shopping-Tag des Jahres, dem "Black Friday", wurde an den US-Börsen nur bis 19.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit gehandelt.New York - Die US-Börsen haben den verkürzten Handel am «Black Friday» mit nur wenig Veränderung beendet. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte am Freitag um 0,33 Prozent auf 35'390,15 Punkte zu. Das Plus für die gesamte Woche liegt bei 1,3 Prozent. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor am Freitag 0,12 Prozent auf 15'982,01 Zähler, verbuchte aber für die abgelaufene Woche ein Plus von 0,9...

