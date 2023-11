ChatGPT nennt 6 Gründe, warum der Ethereum-Kurs schon bald bei 8.000 Dollar liegen könnte

Der Ethereum-Kurs hat in den letzten Tagen wieder einen deutlichen Anstieg hingelegt, da sich die Bemühungen von BlackRock bezüglich der Bitcoin- und Ethereum-ETFs auf den Preis der beiden größten Kryptowährungen auswirken. Jedes Anzeichen, dass die Verhandlungen mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC vorankommen, wird als positiv aufgenommen und lässt den Kurs steigen. Während Bitcoin durch diese Entwicklungen beinahe wöchentlich neue Jahreshochs erreicht, liegt das Hoch von Ethereum in diesem Jahr immer noch bei 2.137 Dollar - also dem Wert, der im April dieses Jahres nach dem Shanghai-Upgrade erreicht wurde. Dennoch ist ChatGPT der Meinung, dass ETH Bitcoin in nächster Zeit sogar outperformen und auf 8.000 Dollar steigen könnte. Die Gründe dafür klingen nachvollziehbar.

Positive Entwicklungen bei Ethereum

Während des Krypto-Winters hat wohl kaum ein Netzwerk so hart daran gearbeitet, für die nächste Krypto-Rallye gerüstet zu sein, wie das rund um Ethereum. Die Blockchain hat nicht nur mit dem Merge die Umstellung von Proof of Work auf Proof of Stake geschafft, sondern mit dem Shapella-Upgrade und weiteren Anpassungen dazu beigetragen, auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben. Langsam scheinen diese Entwicklungen auch Früchte zu tragen und ETH nähert sich seinem Jahreshoch. Die KI von OpenAI findet sogar zahlreiche Gründe, warum die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung bald um ein Vielfaches ansteigen könnte.

Das sagt ChatGPT über Ethereum

Füttert man den Bot mit aktuellen Nachrichten rund um Ethereum wird schnell klar, dass die Zeiten, in denen Bitcoin besser performt, schon bald vorbei sein könnten und ETH das Potenzial hat, das Defizit in Hinblick auf die Rendite, das in diesem Jahr entstanden ist, im nächsten Jahr aufzuholen. Immerhin hat BTC heuer bereits um 127 % zugelegt, während es beim Ether "nur" 73 % sind. Laut ChatGPT kann ETH sein Potenzial im nächsten Jahr aber entfalten.

(ChatGPT über Ethereum - Quelle: chat.openai.com)

Jeder dieser Gründe könnte für sich schon zu einem starken Preisanstieg führen, während die Auswirkungen aller Faktoren gemeinsam enorm sein könnten, wenn man sich diese im Detail anschaut.

Steigende Netzwerkaktivität und Einnahmen

Ethereum verzeichnet eine steigende Netzwerkaktivität, inzwischen sogar mit monatlichen Transaktionsgebühren von über 213 Millionen US-Dollar, was ein Plus von 180 % gegenüber dem Vormonat bedeutet. Dieser Anstieg deutet auf ein wachsendes Nutzerinteresse und eine gesteigerte Nutzung der Blockchain hin??.

(Ethereum-Daten - Quelle: tokenterminal.com)

Kapitalrotation von Bitcoin zu Ethereum

Es gibt eine merkliche Verschiebung von Kapital von Bitcoin zu Ethereum, was die Nachfrage und damit den Preis von Ethereum erhöhen könnte. Ethereum hat in einer Woche Transaktionen im Wert von 250 Milliarden US-Dollar abgewickelt und ist jetzt deflationär, da mehr ETH geburnt als erzeugt wurde??. Auch der ETH/BTC-Chart zeigt seit Anfang November wieder einen Aufwärtstrend, nachdem man vorher immer weniger Bitcoin für seine Ether bekommen hat.

(ETH/BTC-Chart - Quelle: coinmarketcap.com)

ETF-Anträge von BlackRock und Fidelity

Der Antrag von BlackRock auf einen Ethereum-basierten ETF könnte Milliarden von institutionellen Investitionen anlocken. Die Genehmigung eines solchen ETFs würde einen bedeutenden Vertrauensbeweis für Ethereum darstellen und könnte den Preis nach oben treiben????.

JUST IN: $4.5 trillion asset manager Fidelity files for Spot Ethereum ETF. - Watcher.Guru (@WatcherGuru) November 17, 2023

Neben BlackRock hat mit Fidelity ein weiterer großer Fisch aus der Finanzwelt einen Ethereum-ETF beantragt. Wahrscheinlich wird es nicht lange dauern, bis es ähnlich viele ETH-ETFs gibt wie bei Bitcoin. Die Summen, die dadurch in den Markt gespült werden könnten, sind enorm.

Langfristiges Wachstumspotenzial

Das langfristige Wachstumspotenzial von Ethereum ist maßgeblich durch drei Kernfaktoren bestimmt. Erstens treiben die Entwicklung und Implementierung von Layer-2-Lösungen die Skalierbarkeit und Effizienz der Plattform voran, was zu einer verstärkten Nutzerakzeptanz führen könnte. Zweitens sorgt die zunehmende Anzahl von dezentralisierten Anwendungen (dApps) auf der Ethereum-Plattform, die ein breites Spektrum von Dienstleistungen abdecken, für eine steigende Nachfrage nach ETH.

Drittens trägt der sich stetig erweiternde Markt für Non-Fungible Tokens (NFTs), für die Ethereum die führende Plattform ist, zur weiteren Popularisierung und Nutzung von Ethereum bei. Diese Faktoren zusammen schaffen eine solide Grundlage für das langfristige Wachstum von Ethereum, was das Potenzial hat, den Kurs erheblich zu beeinflussen und eventuell auf 8.000 Dollar zu heben.

Gute Aussichten

Alles in allem sind die Aussichten für Ethereum in den nächsten Wochen und Monaten durchaus positiv. Die Krypto-Rallye wird auch die Transaktionen, die auf Ethereum abgewickelt werden, wieder in die Höhe treiben, was den deflationären Trend verstärken kann, da es damit auch wieder zu höheren Netzwerkgebühren kommt.

Die Aussichten, dass BlackRock und Co. institutionelle Anleger anlocken und Milliarden in den Markt spülen, tragen ebenfalls dazu bei, dass es schon bald zu einer Rallye bei Ethereum kommern könnte, die sogar die von Bitcoin in den Schatten stellen könnte. Die Entwicklungen rund um die Krypto-ETFs ziehen auch zahlreiche Anleger an, die nicht mehr auf eine mögliche Zulassung durch die SEC warten wollen und daher schon vorher in den neuen Bitcoin ETF Token investieren, der aktuell im Vorverkauf erhältlich ist und bereits mehr als 1,6 Millionen Dollar eingenommen hat. Hier erwarten Beobachter schon bald nach dem Vorverkauf einen enormen Preisanstieg.

