DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Angebotsdefizit ab 2025: Geht uns das Lithium aus? Tesla, Arcadia Minerals und Rock Tech Lithium

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/26.11.2023/09:00) - Es ist ein bitterer Schluss, zu welchem die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in ihren Berechnungen kommt: "Selbst wenn alle aktuell geplanten und im Bau befindlichen Projekte im Zeitplan umgesetzt werden und wir von einem mittleren Nachfrage-Wachstum ausgehen, werden wir nicht genug Lithium haben, um die weltweite Nachfrage 2030 zu decken." Die Experten rechnen vor, dass die Nachfrage bis 2030 zwischen 316.000 und 550.000 Tonnen betragen wird. Sie glauben, dass dann bis zu 300.000 Tonnen an Lithium fehlen werden. Im besten Fall 90.000 Tonnen. Ein Szenario, welches die Elektromobilität in einigen Jahren abrupt ausbremsen könnte.

Berechnungen der Analysten von Benchmark Minerals Intelligence (BMI) legen nahe, dass auf dem Weltmarkt bereits ab 2025 ein Angebotsdefizit für batteriefähiges Lithium herrschen wird. Sie sehen dafür vor allem das dynamische Wachstum der Industrie um Elektroautos verantwortlich. Im Speziellen den chinesischen Markt. Demnach könnte die Elektromobilität schon früher auf die Bremse treten müssen. Die Zahlen der BGR zeigen dabei, dass eine genaue Berechnung nicht möglich ist. Einige börsennotierte Unternehmen können beeinflussen, wie es mit der E-Mobilität weitergeht.

Tesla (ISIN: US88160R1014) - Lithium-Raffinerie soll Fortschritt bringen

Im Mai erfolgte der Spatenstich von Teslas Lithium-Raffinerie im US-Bundesstaat Texas. Genauer gesagt im Großraum Corpus Christi. "Diese Investition ist entscheidend für unsere Mission, den weltweiten Übergang zu nachhaltiger Energie zu beschleunigen, und steht für unsere Bemühungen, das Angebot an Lithiumhydroxid in Batteriequalität in Nordamerika aggressiv zu erhöhen", erklärte das Unternehmen in diesem Zuge. Tesla stellt weiterhin eine der treibenden Kräfte der Elektromobilität dar - auch wenn der US-Konzern zuletzt einige Schwierigkeiten hatte. Auch am deutschen Standort im brandenburgischen Grünheide.

Die jüngsten Entwicklungen überzeugen einige Analysten. Ende Oktober gaben unter anderem Deutsche Bank und RBC Kaufempfehlungen für die Tesla-Aktie ab. Die Analysten der Deutschen Bank gaben das Kursziel von 285 US-Dollar aus.

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815) - Lithium-Vorkommen in Namibia

Ein australisches Explorationsunternehmen könnte dabei helfen, dass in Zukunft mehr Lithium zur Verfügung steht. Arcadia Minerals erschließt mehrere Batteriemetallvorkommen in Namibia, darunter das Lithiumprojekt Bitterwasser. Mit einer JORC-konformen Mineralressource von 327.284 Tonnen LCE besteht noch Potenzial für eine weitere Steigerung durch Exploration.

Ein weiteres Projekt von Arcadia Minerals, die Swanson-Mine (Tantal), befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium und der Bau ist im Gange. Das Unternehmen sicherte sich erfolgreich die Finanzierung durch eine Partnerschaft mit dem chinesischen Unternehmen HeBei Xinjian Construction CC. Die Produktion soll im Jahr 2025 aufgenommen werden.

Vor wenigen Tagen vermeldete Arcadia Minerals, dass es mit den Bohrungen im Lithium-In-Sole-Projekt Bitterwasser begonnen hat. Laut der Hydrogeologen von KCB deuten die geophysikalischen Auswertungen auf zwei verschiedene Grundwasserleiter in unterschiedlichen Tiefen innerhalb des Bitterwasserbeckens hin. Geplant sind 700 m Bohrungen in 9 Bohrlöchern an 6 Standorten. Ziel der Bohrungen ist die Entdeckung von mineralisierten, wässrigen Solekörpern mit hohen Lithiumgehalten und damit verbundenen Mineralisierungen. Ergebnisse werden bis Ende Januar 2024 erwartet.

Die Aktien von Arcadia Minerals werden sowohl auf dem australischen als auch auf dem deutschen Finanzmarkt aktiv gehandelt.

Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017) - kanadisch-deutsches Lithium

Eine Firma mit Sitz in Kanada will schon bald kanadisch-deutsches Lithium herstellen. Rock Tech Lithium will mit Lithiumkonvertern in Deutschland Lithium in Batteriequalität herstellen. Dieses soll höchsten EU-Standards im Bezug auf Energieeffizienz, Umweltverträglichkeit und Transparenz der Lieferkette erfüllen. Europas erster Lithiumkonverter soll 2025 in Guben fertiggestellt werden.

Die Rohstoffe will Rock Tech Lithium aus verantwortungsvoll betriebenen Minen in Kanada beziehen. Ein Konzept, dass einige Analysten überzeugt. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel für die Aktie bei knapp 4 kanadischen Dollar (umgerechnet rund 2,70 Euro). Das würde Ende Oktober das in etwa Dreifache des Kurses bedeuten.

Passender Lithium-ETF: iShares Lithium Miners and Producers

Top-Holdings: unter anderem Pilbara Minerals (ISIN: AU000000PLS0), Livent (ISIN: US53814L1089), Allkem (ISIN: AU0000193666) und Albemarle (ISIN: US0126531013).

Lithium-Ionen-Batterien sind unverzichtbar

Ohne Lithium ist die Elektromobilität zum Scheitern verurteilt. Lithium-Ionen-Batterien gelten derzeit als unverzichtbar. Das Angebotsdefizit scheint nahe, weswegen Unternehmen um so mehr gefragt sind, die Lithium-Vorkommen entwickeln.

----------

Möchten Sie regelmäßig zu Nebenwerten oder Arcadia Minerals informiert werden? Dann lassen Sie sich auf unseren Nebenwerte-Verteiler eintrage. Einfach eine Email an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eumit dem Stichwort "Nebenwerte" oder "Arcadia Minerals".

Arcadia Minerals ISIN: AU0000145815 WKN: A3C7FG www.arcadiaminerals.global ( http://www.arcadiaminerals.global/ ) Land: Australien / Namibia

Quellen: https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/news_detail.html?ID_NEWS=1122019009&ID_NOTATION=364368469&DETAILS_OFFSET=0& NEWS_CATEGORY=EWF&NEWS_HASH=fa57d23edb83f9f5c776f90727b1d4e267230&OFFSET=0&SEARCH_VALUE=AU0000145815&SORT=DATE&SORTDIR= DESCENDING&_= # scroll-to https://small-microcap.eu/arcadia-minerals-lithium-analysten-befuerchten-zu-niedriges-angebot-ab-2025/ https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/ knapp-knapper-lithium-lohnt-sich-ein-investment-in-den-seltenen-rohstoff-20335609.html #: :text= Lithium%20wird%20noch%20knapper&text=Bis%202030%2C%20rechnen%20die%20Experten,000%20Tonnen%20Lithium%20pro%20Jahr. https://www.tesla.com/en_eu/blog/tesla-lithium-refinery-groundbreaking https://www.rocktechlithium.com/about-us https://www.marketscreener.com/quote/stock/TESLA-INC-6344549/news/ TESLA-Receives-a-Buy-rating-from-Deutsche-Bank-45106281/

Disclaimer/Risikohinweis Dieser Artikel beinhaltet Aussagen von Arcadia Minerals bezüglich der Explorationsaktivitäten und der Ressourcen auf den Projekten des Unternehmens. Details dazu finden Sie auf der Webseite des Unternehmens sowie bei den Regeln zu börsennotierten Unternehmen an der ASX sowie den Vorgaben der JORC-Regelung aus 2012.

Interessenkonflikte: Mit Arcadia Minerals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von Arcadia Minerals. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Arcadia Minerals können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken von Arcadia Minerals können auf der Seite: https://www.arcadiaminerals.global/investors/dashboard/ entnommen werden.

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Arcadia Minerals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 26, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)

DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: -2-

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap, eine Marke der Dr. Reuter Investor Relations GmbH Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu ( http://www.dr-reuter.eu/ ) Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 (0) 69 1532 5857 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 26, 2023 03:00 ET (08:00 GMT)