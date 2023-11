BERLIN (dpa-AFX) - Bei einem Auslaufen der Energiepreisbremsen am Jahresende muss der Staat Menschen mit geringem Einkommen aus Sicht des Sozialverbands VdK auf andere Weise unter die Arme greifen. "Der Staat muss Härtefallfonds einrichten für die Personen, die ihre Heizung nicht bezahlen können", forderte Verbandspräsidentin Verena Bentele am Sonntag. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hatte am Freitag angekündigt, dass die Preisbremsen für Strom und Gas am 31. Dezember auslaufen, drei Monate früher als zuletzt geplant.

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai bekräftigte in der "Rheinischen Post" (Montag) das vorzeitige Ende der Preisbremsen. Er fügt hinzu: "Es ist nicht davon auszugehen, dass wir Anfang des nächsten Jahres eine Notlage bei Strom und Gas haben werden."

Der VdK betonte, die Entscheidung dürfe nicht dazu führen, dass arme Rentnerinnen und Rentner, Familien und Menschen mit sehr geringem Einkommen in frostigen Wohnungen leben müssten. Um die Einnahmen zu erhöhen, könnte der Staat demnach hohe Gewinne von Energiekonzernen stärker besteuern./bf/DP/men