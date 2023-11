Vielversprechende Kryptowährungen für die Jahresendrallye: Kursexplosion im Dezember?

Die Saisonalität im Kryptomarkt zeigt historisch oft signifikante Trends. Traditionell erleben viele Kryptowährungen gegen Jahresende häufig einen Anstieg. Auch spekulative Bewegungen und erhöhte mediale Aufmerksamkeit tragen dazu bei. Denn die Jahresendrallye ist beliebt und wird somit oft antizipiert, sodass sich Händler ein Engagement aufbauen - dann wird die Jahresendrallye schnell zur selbsterfüllenden Prophezeigung. Obwohl diese Tendenz nicht jedes Jahr gleich ausgeprägt ist, beobachten Anleger diese Jahreszeit oft mit besonderem Interesse für potenzielle Gewinnchancen.

Doch welche Kryptowährungen könnten eine spannende Wahl sein, wenn der November kommende Woche endet und das Jahr 2023 rasant auf sein Ende zusteuert? Drei Kandidaten für eine Jahresendrallye:

Bitcoin ETF Token

Bloomberg-Analysten prognostizieren aktuell eine hohe Wahrscheinlichkeit von 90 %, dass der Bitcoin-Spot-ETF bis zum 10. Januar genehmigt wird. Dies deutet darauf hin, dass der Dezember eine entscheidende Phase für diese Entwicklung sein könnte. Kürzlich haben Gespräche zwischen der SEC und führenden Akteuren wie BlackRock und Grayscale die Fantasie der Anleger beflügelt und zu Spekulationen über einen Fortschritt im Genehmigungsverfahren beigetragen.

Diese Interaktionen signalisieren, dass hinter den Kulissen bedeutende Schritte unternommen werden, um die Genehmigung des ETFs voranzutreiben. Der Dezember verspricht daher, reich an Spekulationen und Erwartungen zu sein, da die Krypto-Community und Investoren gespannt auf weitere Entwicklungen rund um einen Bitcoin-Spot-ETF warten.

Von diesem Hype könnte ein neuer Krypto-Presale namens Bitcoin ETF Token profitieren, der einzig und allein konzipiert wurde, um den Hype zu kanalisieren und Investoren Gewinne zu bescheren. Dafür setzt der Bitcoin ETF Token auf eine Kombination aus Staking (aktuell 143 % APY) und deflationären Token-Burnings, die bei Meilensteinen bei der ETF-Genehmigung initiiert werden. Das Konzept findet in der Community bereits jetzt Anklang - über 1,75 Millionen $ wurden in BTCETF investiert.

Zum Bitcoin ETF Token Presale

Chainlink

Mit rund 1,5 % Kursplus gehört Chainlink am heutigen Sonntag in einem unaufgeregten Kryptomarkt noch zu den stärkeren hochkapitalisierten Altcoins. Damit belaufen sich die Kursgewinne in den vergangenen 30 Tagen auf 35 %. Zuletzt gab es dennoch eine leichte Konsolidierung, die nun eine Einstiegschance darstellen könnte. Denn die relative Stärke der vergangenen Wochen würde sich wohl auch in einer Jahresendrallye als überaus bullisch darstellen.

Der RSI wurde durch die jüngste Konsolidierung wieder abgekühlt und verharrt im neutralen Zustand. Zuletzt erholte sich Chainlink vom Verlaufstief bereits deutlich - der nächste Aufwärtsimpuls könnte sich somit nähern. Das entscheidende Kurslevel liegt bei 16,60 $. Überwindet LINK das Verlaufshoch dürfte die Kursentwicklung noch mehr Dynamik gewinnen.

Krypto-Trader sehen zunehmend ein technisch vielversprechendes Setup, das auch noch von fundamentalen Entwicklungen unterstrichen wird:

$LINK



Another perspective.



Inverse head and shoulders, cooking up.



Chainlink is bullish fundamentally and technically.



Goodness gracious, I'm excited for us. pic.twitter.com/Vmtv9egI5R - The CryptoBull (@TheCryptoBull77) November 24, 2023

Bitcoin Minetrix

Im Dezember 2023 dürfte die Bitcoin-Community auch verstärkt das Thema Mining diskutieren, angetrieben durch neue Rekordhochs bei Hashrate und Difficulty sowie das bevorstehende Bitcoin-Halving im Frühjahr 2024. Diese Faktoren beeinflussen maßgeblich die Rentabilität und die Dynamik des Minings. Mit der Hashrate auf einem Allzeithoch, erhöht sich auch die Difficulty, was das Mining anspruchsvoller macht. Besonders relevant ist die zunehmende Zentralisierung des Minings, da momentan zwei Pools über 50 % der gesamten Hashrate kontrollieren. Diese Konzentration wirft Fragen hinsichtlich der Dezentralisierung und Sicherheit des Netzwerks auf. Zudem rückt das kommende Halving, bei dem die Belohnung für das Mining halbiert wird, in den Fokus.

Dezentralisierte und tokenisierte Cloud-Mining-Projekte könnten in der Krypto-Community zunehmend beliebter werden. Ein Beispiel ist Bitcoin Minetrix, das einen Stake-2-Mine-Ansatz verfolgt. Dieses Modell ermöglicht es Nutzern, durch das Staking von Token intuitiv und sicher am Mining-Prozess teilzunehmen. Diese Art von Projekten bietet eine niedrigere Einstiegshürde und höhere Sicherheit im Vergleich zu traditionellen Mining-Methoden und könnte daher für eine breitere Gruppe von Anlegern attraktiv sein, die an einer Teilnahme am Mining interessiert sind, ohne sich mit der technischen Komplexität auseinandersetzen zu müssen.

Mittlerweile wurden schon über 4,4 Millionen $ in BTCMTX investiert. Die nächste Preisanhebung folgt schon morgen - ein schneller Blick könnte sich für erste Buchgewinne somit rentieren.

Zum Bitcoin Minetrix Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.