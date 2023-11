Kryptowährungen im Mainstream: Dieser Coin macht den Web3-Einstieg so leicht wie nie! Kursexplosion vorprogrammiert?

Wie zu erwarten gab es am Wochenende wenig Bewegung am digitalen Währungsmarkt. Zumindest nicht bei den Top-Coins. Mit einem Bitcoin-Kurs um die 37.500-Dollar-Marke und Ethereum über 2.000 Dollar sieht die Situation noch ähnlich aus wie am Freitag. Damit könnte die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung ideal positioniert sein, um in der nächsten Woche wieder ein neues Jahreshoch zu bilden. Von dieser Entwicklung profitieren auch die meisten Altcoins, vor allem bei kleineren Projekten mit niedrigerer Marktkapitalisierung, wo plötzliche und massive Kursanstiege keine Seltenheit sind. Ein solches Projekt, das derzeit viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist TG.Casino, von dem erwartet wird, dass sein Kurs bald explodieren könnte, da es den Einstieg in die Welt der Kryptowährungen so einfach wie noch nie macht.

Was macht TG.Casino besonders?

TG.Casino unterscheidet sich von traditionellen Krypto-Casinos durch seine Integration in die Messenger-App Telegram. Diese Plattform ermöglicht es Nutzern, direkt über Telegram am Casino-Erlebnis teilzunehmen, ohne die üblichen Registrierungs- und KYC-Überprüfungsprozesse durchlaufen zu müssen, was ein sofortiges Spielvergnügen verspricht. Mit einer offiziellen Lizenzierung bietet TG.Casino seinen Nutzern zudem die Sicherheit zuverlässiger Auszahlungen. Krypto-Casinos machen bisher nur einen kleinen Anteil des Online-Glücksspielmarktes aus, da vor allem die technischen Einstiegsbarrieren viele User überfordern. Diese entfallen beim TG.Casino komplett.

(TGC-Vorteile - Quelle: tg.casino)

Während es für diejenigen, die mit Kryptowährungen nichts am Hut haben, bisher eher schwierig ist, sich eine eigene Wallet einzurichten, Bitcoin oder eine andere Währung zu kaufen und diese in einer weiteren App zu nutzen, setzt das TG.Casino auf Benutzerfreundlichkeit, um die Hemmschwelle zu senken und den Einstieg in den digitalen Währungsmarkt zu erleichtern.

$TGC - Der native Token der Plattform

Analysten und Krypto-Begeisterte sehen großes Potenzial in $TGC, dem nativen Token des TG.Casinos. Der Online-Glücksspielmarkt umfasst mehrere Milliarden Dollar, und Web3-Casinos beanspruchen derzeit nur einen kleinen Teil davon. TG.Casino könnte diese Lücke füllen, indem es den Einstieg in Krypto-Casinos durch die Nutzung der allgemeinen Vertrautheit mit Messenger-Apps und Smartphones vereinfacht. Selbst Nutzer ohne bestehende Wallet können problemlos mit einer Bankkarte ihr Konto aufladen.

(Krypto-Casino Anteile am Online-Glücksspielmarkt - Quelle: tg.casino)

TG.Casino hat mit dem Vorverkauf der TGC-Token bereits über 2,9 Millionen Dollar im Vorverkauf eingenommen. Der Token überzeugt unter anderem durch ein attraktives Cashback-Programm, das Spieler für Einsätze mit $TGC-Token belohnt, indem es bis zu 25 % ihrer Verluste erstattet. Dies macht $TGC zum bevorzugten Coin für Spieler und erhöht die Nachfrage nach dem Token.

Ein weiterer potenzieller Wachstumstreiber für den $TGC-Token ist das ausgeklügelte Rückkaufprogramm des Casinos. Ein Teil der Einnahmen wird genutzt, um $TGC-Token zurückzukaufen und 40 % davon zu vernichten, wodurch das Angebot reduziert und der Wert der verbleibenden Token potenziell gesteigert wird. Die restlichen 60 % der zurückgekauften Token werden an Nutzer verteilt, die ihre $TGC-Token staken, was die Liquidität zusätzlich begrenzt und langfristige Investoren belohnt.

(TGC-Rückkaufprogramm - Quelle: tg.casino)

Die Zukunftsaussichten für $TGC sind vielversprechend, insbesondere wenn man sie mit Rollbit vergleicht, einem weiteren Krypto-Casino, das eine Marktbewertung von über 750 Millionen Dollar erreicht hat. TG.Casino ist deutlich leichter zugänglich und bietet mehr Vorteile als Rollbit. Damit könnte mittel- bis langfristig eine ähnliche oder sogar höhere Bewertung erreicht werden. Frühe Investoren könnten dadurch eine enorme Wertsteigerung erleben, möglicherweise um das 50-fache ihrer anfänglichen Investition, wenn das TG.Casino nach dem Listing des $TGC-Tokens an den Kryptobörsen ebenfalls eine so hohe Bewertung erreicht.

(TGC-Vorverkauf - Quelle: tg.casino)

Der Presale der $TGC-Token steuert bereits auf die 3 Millionen Dollar Marke zu und ist auf 5 Millionen Dollar beschränkt, weshalb dieser schon bald ausverkauft sein dürfte. Die Tatsache, dass es im TG.Casino so einfach wie noch nie wird, in einem Krypto-Casino zu spielen, könnte schon bald zahlreiche User anziehen und Web3-Anwendungen einem deutlich größeren Publikum zugänglich machen. Mit mehr Nutzern wird auch die Nachfrage nach dem TGC-Token erhöht, da dieser gegenüber Bitcoin und anderen Coins, die im Casino akzeptiert werden, den großen Vorteil des 25 % Cashback-Programms mit sich bringt.

Auch der hohe Anteil an gestakten Token, die derzeit eine jährliche Rendite (APY) von über 195 % bringen, reduziert das Umlaufangebot beim Handelsstart an den Krpytobörsen weiter, wodurch ein starker Kursanstieg nach dem Listing an den Exchanges umso wahrscheinlich wird. Schon jetzt hat die Telgram-Gruppe von TG.Casino knapp 7.000 User.

(Gründe für den Anstieg von Krypto-Casinos - Quelle: tg.casino)

Während diese Zahl täglich steigt, werden an guten Tagen $TGC-Token im Wert von bis zu 300.000 Dollar verkauft, weshalb davon auszugehen ist, dass der Handel an den Kryptobörsen schon im Dezember starten wird. Für Käufer, die bereits im Presale eingestiegen sind, könnte es dann schnell zu einer Vervielfachung des eingesetzten Kapitals kommen, wie das nach erfolgreichen ICOs (Initial Coin Offerings) häufig zu beobachten ist.

