Der Bau der saudischen Megastadt "The Line" schreitet weiter voran. Jetzt sind Fotos von der Baustelle des geplanten "versteckten Hafens" veröffentlicht worden. Für den sollen schon 100 Millionen Kubikmeter Erdreich bewegt worden sein. 170 Kilometer lang und 500 Meter hoch soll sie werden -Â die geplante Megastadt "The Line". Aber lediglich 200 Meter breit. Auf einer Fläche von gerade einmal 34 Quadratkilometern sollen in rund 20 Jahren neun Millionen ...

