TEL AVIV (dpa-AFX) - Die islamistische Hamas strebt nach eigener Darstellung eine Verlängerung der mit Israel vereinbarten viertägigen Feuerpause an. Ziel sei es, im Austausch gegen Geiseln mehr palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen zu bekommen, teilte die Terrororganisation am Sonntagabend mit. Eine Reaktion aus Israel stand zunächst aus.

Die von Katar vermittelte Kampfpause zwischen Israel und der Hamas war für zunächst vier Tage angesetzt. Sie war am Freitagmorgen in Kraft getreten. Alle Parteien zeigten sich grundsätzlich für eine Verlängerung bereit, sollten weitere Geiseln gegen Häftlinge freigelassen werden. Nach Angaben Israels müsste die Hamas für jeden zusätzlichen Tag zehn weitere Geiseln freilassen. Nach Angaben Katars wäre eine Verlängerung um zusätzliche sechs Tage möglich.

In den ersten drei Tagen hatte die Hamas als Teil des Abkommens bereits 40 israelische Geiseln freigelassen. Im Gegenzug wurden 117 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen. An diesem Montag wird die Freilassung zehn weiterer Geiseln erwartet.

Bei ihrem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober hatte die Hamas etwa 240 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. In Israel wird davon ausgegangen, dass noch knapp 180 Geiseln in den Händen der Extremisten sind./stz/DP/zb