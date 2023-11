DORTMUND (dpa-AFX) - Einen Tag nach der Jahreshauptversammlung der Vereinsmitglieder treffen sich am Montag (11 Uhr) die Aktionäre von Borussia Dortmund . Bei der Hauptversammlung in der Westfalenhalle informiert die Geschäftsleitung um Hans-Joachim Watzke die Anteilseigner des Fußball-Bundesligisten über die Finanzen.

Nach der Corona-Pandemie hatte der BVB das Geschäftsjahr 2022/2023 (30. Juni) erstmals wieder mit einem Gewinn abgeschlossen. Der an der Börse notierte Konzern hatte im Sommer ein Plus von knapp unter 10 Millionen Euro vermeldet. Im Vergleichszeitraum 2021/2022 gab es noch einen Verlust von rund 32 Millionen Euro. Insgesamt hat die Corona-Pandemie den Verein 150 Millionen Euro gekostet, wie Watzke bei der Bilanzpressekonferenz der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA im August erklärt hatte.

Borussia Dortmund hatte zuletzt mit schwachen Leistungen in der Bundesliga und Niederlagen gegen Bayern München und den VfB Stuttgart die Fans verärgert. In der Champions League spielt das Team von Trainer Edin Terzic noch um den Einzug ins Achtelfinale der europäischen Königsklasse. Am Dienstag (28.11.) trifft das Team auf den AC Mailand./lic/DP/men