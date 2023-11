Berlin - Nach ihrem Parteitag wirft CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann den Grünen vor, Politik per Befehl an die Bürger zu machen und damit die politischen Ränder zu stärken. "Die Grünen müssen sich fragen, welche Verantwortung sie für die Unzufriedenheit mit der Ampel tragen", sagte Linnemann der "Bild" (Montagsausgabe).



"Es rächt sich jetzt, dass die Grünen Politik in Befehlsmanier machen." Linnemann kritisierte, vor allem mit dem Heizungsgesetz hätten die Grünen "sehr viel Vertrauen" der Bürger verspielt. Der CDU-Generalsekretär warf der Partei vor, mit diesem Politikstil sich selbst und der Politik insgesamt zu schaden. "Wer ideologiegetriebene Politik gegen die Mehrheit der Menschen macht, darf sich über Kritik und Protest nicht wundern", so der CDU-Politiker.



Er forderte zugleich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf, schnell einen Plan vorzulegen, um den Notstand des Bundeshaushalts beenden zu können.

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken