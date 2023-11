Die Premiere von RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ die am Samstag, dem 25. November im renommierten Samuel Goldwyn Theatre in Los Angeles stattfand begrüßte einige der größten Namen aus der Musik- und Hollywood-Szene zur erstmaligen Vorführung des mit Spannung erwarteten weltweiten Filmstarts

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ (unter der Regie und Produktion von Beyoncé), dokumentiert die Absicht und harte Arbeit der Künstlerin als Kreativdirektorin, Produzentin und Regisseurin. Der Film verfolgt den Prozess von Beyoncé als Meisterin ihres Handwerks bei 56 Auftritten in 39 Städten auf der alle Rekorde brechenden RENAISSANCE WORLD TOUR und kommt am 1. Dezember in Kinos auf der ganzen Welt

Tickets für das Debüt von RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ am 1. Dezember sind an tausenden Standorten in den USA und international auf BeyonceFilm.com erhältlich

Parkwood Entertainment und AMC Entertainment (NYSE:AMC) gaben heute bekannt, dass die erste von zwei Premiere-Veranstaltungen für RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ, die filmische Aufzeichnung der alle Rekorde brechenden weltweiten RENAISSANCE WORLD TOUR von Beyoncé, ein großer Erfolg war und einige der größten Namen aus der Musik- und Hollywood-Szene anzog. Die Premiere fand im Samuel Goldwyn Theatre in Los Angeles am Samstag, dem 25. November statt. Es war die allererste Filmvorführung von RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ, der am 1. Dezember in Kinos in den USA und auf der ganzen Welt anläuft.

Die Premiere-Veranstaltung begann mit dem Eintritt des globalen Idols Beyoncé, Hauptdarstellerin und Regisseurin, in das Theater, flankiert von ihrer Familie und engen Freunden. Begleitet wurde sie auch von der Besetzung und Crew der RENAISSANCE WORLD TOUR, sowie von Musik- und Hollywood-Megastars, die sich zur Unterstützung und zum Genießen der Premiere-Vorführung einfanden.

Bei der Filmvorführung anwesend waren JAY-Z, Tina Knowles, Mathew Knowles, Tyler Perry, Janelle Monáe, Chloe Bailey, Halle Bailey, Kelly Rowland, Michelle Williams, LeToya Luckett, LaTavia Roberson, Laverne Cox, Kevin Aviance, TS Madison, Niecy Nash, Marsai Martin, Dixson, Winnie Harlow, Robin Thede, Lena Waithe, Gabrielle Union, Issa Rae, Lizzo, Lupita Nyong'o, Ava DuVernay, Andra Day, Victoria Monet, Kris Jenner, Tan France, Normani und viele mehr.

Ende der Woche wird der Film unmittelbar vor Beginn des weltweiten Kinostarts eine Premiere in London feiern.

Für Tourbilder und Filmkunst: press.Beyonce.com

RECHTE ZUR VERWENDUNG DIESER FOTOS IM ZUSAMMENHANG MIT DER BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIE RENAISSANCE WORLD TOUR WERDEN GEWÄHRT. EINE ANDERE VERWENDUNG DIESER FOTOS IST NICHT GESTATTET.

Über RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ hebt die Entwicklung der RENAISSANCE WORLD TOUR hervor eine alle Rekorde brechende weltweite Konzerttour, die 56 Auftritte in 39 Städten und 12 Ländern umfasste -seit Beginn des Eröffnungskonzerts in Stockholm (Schweden) bis zum großen Finale in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri. Der Film handelt von Beyoncés Intention, der harten Arbeit, der Beteiligung an jedem Aspekt der Produktion der Künstlerin, ihrem kreativen Geist sowie ihrer Absicht, ihr Erbe zu hinterlassen und ihr Handwerk vollkommen zu beherrschen.

Beyoncés herausragende Performance während der RENAISSANCE WORLD TOUR wurde von internationalen als auch US-amerikanischen Medien mit Lob überschüttet und schuf einen Zufluchtsort der Freiheit, Akzeptanz und geteilten Freude. Die maximalistische Produktion lockte mehr als 2,7 Millionen Fans aus der ganzen Welt an, die Weltmeere überquerten, um Teil von Club RENAISSANCE zu sein. Nun werden Millionen Kinobesucher in die Joy Parade eintauchen, die monumentale Tanzparty, die das Recht aller würdigt, sie selbst zu sein, ganz in ihrer Nähe.

RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ wird Millionen von Kinobesuchern auf der ganzen Welt zugänglich gemacht, wenn der Film voraussichtlich ab Freitag, den 1. Dezember 2023, in tausenden Kinos weltweit anläuft.

Das Erlebnis wird donnerstags, freitags, samstags und sonntags mit mehreren Vorführungen am Tag ausgestrahlt. Tickets für alle regulären Vorstellungen in den USA beginnen bei 22 US-Dollar zuzüglich Steuern und die Preise an internationalen Standorten sind vergleichbar. RENAISSANCE wird auch auf IMAX-Leinwänden, in Dolby Cinemas und anderen Premium-Großbildschirmformaten verfügbar sein.

US-amerikanische und internationale Fans können die Vorstellungszeiten einsehen und Tickets für teilnehmende Standorte kaufen, indem sie die Website BeyonceFilm.com besuchen.

Über AMC Theatres Distribution

AMC Theatres Distribution ist der Vertriebsarm von AMC Entertainment, dem größten Kinounternehmen in den Vereinigten Staaten, dem größten in Europa und dem größten weltweit. Der Vertrieb von RENAISSANCE: A FILM BY BEYONCÉ erfolgt weltweit durch AMC Theatres Distribution und seine Untervertriebspartner, nämlich Variance Films in den USA, Cineplex in Kanada, Cinepolis in Mexiko und Zentralamerika sowie Trafalgar Releasing außerhalb Nordamerikas. Kinos, die den Film zeigen möchten, sollten BeyonceFilm.com besuchen.

Über Parkwood Entertainment

Parkwood Entertainment ist ein Film- und Produktionsunternehmen, ein Plattenlabel und eine Managementfirma, die 2010 von der Entertainerin und Unternehmerin Beyoncé gegründet wurde. Mit Niederlassungen in Los Angeles und New York City verfügt das Unternehmen über Abteilungen für Musik, Film, Video, Live-Auftritte und Konzertproduktion, Management, Geschäftsfeldentwicklung, Marketing, Digitales, Kreativität, Philanthropie und Öffentlichkeitsarbeit. Unter dem ursprünglichen Namen, Parkwood Pictures, veröffentlichte das Unternehmen den Film Cadillac Records (2008), in dem Beyoncé die Hauptrolle spielte und mitproduzierte. Das Unternehmen hat auch die Filme Obsessed (2009) mit Beyoncé in der Hauptrolle und als ausführende Produzentin, den mit dem Peabody Award for Entertainment ausgezeichneten Film Lemonade (2017), den Emmy®-nominierten Film Homecoming: A Film By Beyoncé (2019), der Beyoncés geschichtsträchtigen Auftritt beim Coachella Valley Music Arts Festival im Jahr 2018 dokumentiert, und den Emmy®-prämierten Film Black Is King (2020) herausgebracht. Parkwood Entertainment produzierte The Mrs. Carter Show World Tour (2013-2014), The Formation World Tour (2016) und die zuvor erwähnten "Homecoming"-Auftritte bei Coachella (2018) und koproduzierte die ON THE RUN Tour (2014) und ON THE RUN II (2018) sowie die RENAISSANCE WORLD TOUR (2023).

OFFIZIELLER TRAILER: Hier

