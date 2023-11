Lalique Group SA / Schlagwort(e): Sonstiges

Lalique Group schliesst Akquisition der Mehrheitsbeteiligung an Château Lafaurie-Peyraguey ab



27.11.2023 / 06:39 CET/CEST

MEDIENMITTEILUNG - Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Medienmitteilung (PDF) Media Release (PDF ) Communiqué de presse (PDF) Zürich, 27, November 2023 - Die in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Lalique Group SA (SIX: LLQ) hat die am 1. November 2023 angekündigte Akquisition einer 75%-Beteiligung am renommierten Weingut Château Lafaurie-Peyraguey abgeschlossen. Der Kaufpreis von EUR 18.0 Mio. wurde durch eine Kapitalerhöhung innerhalb des bestehenden Kapitalbands finanziert, wobei sämtliche neuen Aktien an Silvio Denz als Verkäufer ausgegeben wurden. Am 8. November 2023 führte Lalique Group die angekündigte Kapitalerhöhung innerhalb des von den Aktionären genehmigten Kapitalbands durch und gab 450 000 neue Aktien mit einem Nennwert von CHF 0.20 aus. Sämtliche neuen Aktien wurden an Silvio Denz zu einem Ausgabepreis von CHF 40 pro Aktie ausgegeben, was 23% über dem Marktpreis am 31. Oktober 2023 und 12% über dem 60-Tage-VWAP liegt. Das Bezugsrecht der anderen Aktionäre war ausgeschlossen. Infolge der Kapitalerhöhung stieg der Anteil von Silvio Denz an Lalique Group von 50.10% auf 53.03%. Der Erlös aus der Kapitalerhöhung von 18 Millionen CHF wurde zur Finanzierung des Erwerbs eines 75 %-Anteils am Château Lafaurie-Peyraguey zum Preis von 18,0 Millionen Euro verwendet. Die Lalique Group finanzierte somit die gesamte Operation durch die Ausgabe neuer Aktien, ohne Auswirkungen auf die Liquidität der Gruppe. Der Abschluss der Akquisition erfolgte am 24. November 2023. Ausgezeichnetes Zusammenspiel der Marken

Château Lafaurie-Peyraguey in der Region Bordeaux/Sauternes geht auf das Jahr 1618 zurück und umfasst 47 Hektar Land, wovon 30 Hektar Weinberge. Die letzten Jahrgänge von Château Lafaurie-Peyraguey wurden von anerkannten Weinkritikern mit 98-100 von maximal 100 Punkten bewertet und zählen zu den besten ihrer Appellation. Ähnlich wie bei der schottischen Whisky-Marke The Glenturret und der in Kürze auf den Markt kommenden Gin-Marke Aberturret wird die Übernahme von Château Lafaurie-Peyraguey weitere Synergien mit dem Kristall- und dem Gastronomie-Geschäft von Lalique Group ermöglichen. Château Lafaurie-Peyraguey wird einen grösseren Bekanntheitsgrad erlangen und sein Profil bei bestehenden und neuen Zielgruppen schärfen können. Das Eigentum an den Grundstücken und Gebäuden des Weinguts sichert zudem den langfristigen Betrieb des 2018 im Château eröffneten Fünf-Sterne-Hotels und Michelin-Restaurants Lalique. Château Lafaurie-Peyraguey wird rückwirkend zum 1. Juli 2023 in den Ergebnissen der Gruppe voll konsolidiert. Medienkontakt

Lalique Group SA

Elle Steinbrecher

Head of Communication & PR

Grubenstrasse 18

CH-8045 Zürich Telefon: +41 43 499 45 58

E-Mail: elle.steinbrecher@lalique-group.com Lalique Group

Die Lalique Group ist ein Nischenunternehmen, das auf die Kreation, Entwicklung, Vermarktung und den weltweiten Vertrieb von Luxusgütern spezialisiert ist. Die Geschäftsbereiche umfassen Parfüm, Kosmetik, Kristall, Schmuck, hochwertige Möbel und Lifestyle-Accessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie und Single Malt Whisky. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 790 Mitarbeitende (Vollzeitäquivalent) und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Marke Lalique, von der die Gruppe ihren Namen ableitet, wurde 1888 in Paris durch den Glasmachermeister und Schmuckdesigner René Lalique gegründet. Die Aktien der Lalique Group (LLQ) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert Fotos von Château Lafaurie-Peyraguey finden Sie unter: https://lalique-group.canto.global/b/V0SIV

