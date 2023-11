Potsdam (ots) -Am Donnerstag, dem 30. November 2023, um 17:30 Uhr wird das Buch von Dr. Dennis Werberg "Der Stahlhelm - Bund der Frontsoldaten. Eine Veteranenorganisation und ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus" der Öffentlichkeit vorgestellt. Ort der Veranstaltung ist das Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam.Das Buch"Der Stahlhelm - Bund der Frontsoldaten" war bis in die frühen 1930er Jahre hinein die größte Massenorganisation des nationalen Lagers in Deutschland und eine der mitgliederstärksten Veteranenorganisationen in der Weimarer Republik. Ab der Mitte der 1920er Jahre trat er immer stärker als rechtsgerichtete Sammlungsbewegung in Erscheinung. Sein Ziel war es, die Demokratie von Weimar in einen autoritär geführten Machtstaat umzuwandeln. Das nationale Lager war gespalteten - die Konfliktlinien durchliefen dabei auch den Stahlhelm als Massenorganisation selbst. Das erschwerte die Festlegung auf einen politischen Kurs. Hinzu kam die NS-Bewegung als neue politische Kraft und Konkurrent im rechten Lager. Die Rivalität der beiden Akteure steigerte sich zur offenen Feindschaft, obwohl zahlreiche Mitglieder des Stahlhelms mit dem Nationalsozialismus sympathisierten. Die Selbstgleichschaltung des Verbandes nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten konnte das Ende des Stahlhelms nur verzögern. Im November 1935 löste er sich auf Anordnung des Regimes auf. Der Neugründung des Verbandes 1951 blieben die Erfolge der Weimarer Jahre versagt. Erst im Jahr 2000 löste sich die Bundesführung offiziell auf.ProgrammNach der Begrüßung von Oberst Dr. Sven Lange (ZMSBw) und dem Leitenden Wissenschaftler des ZMSBw Prof. Dr. Alaric Searle stellt Prof. Dr. Frank Bösch, vom Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) das Buch "Der Stahlhelm - Bund der Frontsoldaten. Eine Veteranenorganisation und ihr Verhältnis zum Nationalsozialismus" von Dr. Dennis Werberg vor. Im Anschluss an die Diskussion findet ein Stehempfang statt.Ablauf17:30 Uhr Begrüßung, Oberst Dr. Sven Lange, Kommandeur ZMSBw17:40 Uhr Begrüßung und Vorstellung der Teilnehmenden, Prof. Dr. Alaric Searle, Leitender Wissenschaftler ZMSBw17:50 Uhr Vorstellung des Buches, Prof. Dr. Frank Bösch, Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF)18:10 Uhr PodiumsdiskussionProf. Dr. Frank Bösch, ZZFMajor Dr. Dennis Werberg, ZMSBwModeration: Major Michael Gutzeit, ZMSBw19:00 Uhr Stehempfang20:00 Uhr Ende der VeranstaltungPressekontakt:Major Michael GutzeitLeiter der InformationsarbeitZentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der BundeswehrTelefon: 0331 9714 400ZMSBwPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171701/5658240