Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Glarner Kantonalbank lanciert attraktives Aktionärs-Sparkontoplus und erhöht die Zinsen



27.11.2023 / 08:00 CET/CEST





Glarus, 27. November 2023 - Die Glarner Kantonalbank lanciert per 1. Dezember 2023 das Aktionärs-Sparkontoplus mit einem Zinssatz von bis zu 1,4 Prozent. Gleichzeitig erweitert sie ihr Online-Sparkontoangebot kontomat.ch und erhöht ihre Zinssätze erneut, um ihren Kundinnen und Kunden attraktive Konditionen zu bieten. Per 1. Dezember 2023 lanciert die Glarner Kantonalbank das Aktionärs-Sparkontoplus mit einer Verzinsung von 0,9 Prozent bei Guthaben bis 50 000 Franken und 1,0 Prozent bei Guthaben über 50 000 Franken. Bis 30. Juni 2024 profitieren zudem sowohl bestehende wie neue Aktionärinnen und Aktionäre ab einem Guthaben von 100 000 Franken von einem Bonuszins von zusätzlichen 0,4 Prozent. Gleichzeitig wird das Online-Sparkonto kontomat.ch erweitert und ist ab 1. Dezember 2023 neu auch in EUR verfügbar. Mit Zinssätzen von bis zu 2.00% erhalten Kundinnen und Kunden eine attraktive Anlagemöglichkeit. Dabei steht weiterhin die Möglichkeit im Fokus, ein individuelles Sparkonto mit unterschiedlichen Kündigungsfristen einfach und unkompliziert online abschliessen zu können. Je nach Anlagehorizont kann zudem in attraktive Festtranchen mit Laufzeiten von 2 bis 10 Jahren investiert werden. Das Angebot richtet sich an Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz. Weiter erhalten die Kundinnen und Kunden der Glarner Kantonalbank ab dem 1. Dezember 2023 auf zahlreichen Spar- und Vorsorgekonten mehr Zins. So kommen beispielsweise Jugendliche in den Genuss eines attraktiven Zinssatzes von 1,25 Prozent auf ihrem Sparkonto Jugend. «Mit dem neuen Aktionärs-Sparkontoplus, der Erweiterung unseres Online-Sparkontoangebots und der erneuten Zinserhöhung auf den Spar- und Vorsorgekonten möchten wir bestehenden und neuen Aktionärinnen und Aktionären sowie Kundinnen und Kunden eine Möglichkeit bieten, ihr Geld sicher und zu einem attraktiven Zinssatz anzulegen», freut sich Sven Wiederkehr, CEO der Glarner Kantonalbank. Eine detaillierte Übersicht über alle Kontoprodukte und deren Verzinsung stellt die Glarner Kantonalbank auf ihrer Website unter glkb.ch/zinsen zur Verfügung.



Ende der Medienmitteilungen