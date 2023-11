Es sieht nicht so aus, als wäre es ein Start in die neue Börsenwoche nach dem Geschmack der Aktionäre von BASF. Die Anteilscheine des weltgrößten Chemieproduzenten verbilligen sich im vorbörslichen Handel um mehr als ein Prozent. Der Grund ist eine negative Studie aus dem Hause der US-Investmentbank Morgan Stanley, worin die BASF-Papiere deutlich abgestuft werden. So lautet das neue Anlagevotum von Analyst Charles Webb nun "Underweight". Zuvor hatte er die DAX-Titel noch mit "Overweight" eingestuft. ...

