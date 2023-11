HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Bayer von 60 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Nachricht vom 19. November, dass Bayer seine Oceanic-AF-Studie zum Blutverdünner Asundexian wegen mangelnder Wirksamkeit einstelle, habe dem Pharma- und Agrarchemiekonzern offenbar eine Säule seiner künftigen Erträge genommen, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts der Schuldenlast, der drohenden Patentlücken bei Xarelto und Eylea sowie eines schwächeren Agrarzyklus sei eine deutliche Dividendenkürzung wahrscheinlich. Er geht ferner davon aus, dass die Leverkusener eine Aufspaltung des Konzerns anstreben werden./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2023 / 06:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000BAY0017