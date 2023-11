DJ EUREX/Renten-Futures nur wenig verändert

FRANKFURT (Dow Jones)--Wenig verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures zum Handelsstart in die neue Woche. Tendenziell sei die Stimmung an den Bond-Märkten gut, heißt es im Handel. Jedoch sei auch die Positionierung schon entsprechend hochgefahren worden, so dass der Kaufdruck etwas abflauen dürfte. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 1 Tick auf 130,38 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,42 Prozent und das Tagestief bei 130,16 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 23.214 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 8 Ticks auf 126,88 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 116,33 Prozent.

DJG/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2023 02:31 ET (07:31 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.