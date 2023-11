Nürnberg (ots) -Auch Ende November bleibt der Fränkische-Discounter seiner Linie treu und gibt jeden Vorteil im Einkauf direkt an seine Kundinnen und Kunden weiter. So auch diesmal im Frischfleischsortiment von GUT BARTENHOF. Bei vielen besonders beliebten Produkten purzeln die Preise und die Verbraucherinnen und Verbraucher sparen teilweise bis zu 16 Prozent - beispielsweise beim Schweine Gulasch, das für 500 Gramm nun nur noch 3,99 Euro kostet.Schon zu Beginn des Monats hatte NORMA seine Preissenkungswelle der letzten Monate fortgesetzt und zehn Produkte - von Mascarpone bis Frikadellen - dauerhaft reduziert. Nun legen die Nürnberger noch einmal nach und schließen den Spar-November mit einer neuen Preissenkung ab.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):GUT BARTENHOF Schweine Minutensteak, 400 gBislang: 3,79 EURJetzt: 3,49 EURGUT BARTENHOF Schweine Gulasch, 500 gBislang: 4,79 EURJetzt: 3,99 EURGUT BARTENHOF Schinken Schnitzel, 500 gBislang: 4,99 EURJetzt: 4,49 EURGUT BARTENHOF Schweine Hackfleisch, 500 gBislang: 3,29 EURJetzt: 2,99 EURGUT BARTENHOF Bratwurst, 400 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,59 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5658325