Natürlicher Wasserstoff ist eine primäre Energiequelle ohne Kohlendioxid-Fußabdruck. Er verfügt über ein großes Dekarbonisierungspotenzial.

Die Technologie von H2SITE ermöglicht Projekte im Bereich natürlicher Wasserstoff und kann Wasserstoffströme von Helium, Stickstoff und CO2 trennen.

In der Erfahrung von H2SITE bei der Verarbeitung von Gasgemischen mit niedrigen Wasserstoffkonzentrationen zeigte sich ein Wirkungsgrad der Wasserstoffgewinnung von über 95 %.

Weißer, natürlicher bzw. geologischer Wasserstoff entsteht auf natürliche Weise oder kommt in der Erdkruste vor. Er stellt eine primäre Energiequelle ohne Kohlendioxid-Fußabdruck dar. Seinem großen Potenzial, durch erhebliche Senkung der derzeitigen Wasserstoffkosten zur Dekarbonisierung beizutragen, steht noch technologischer Entwicklungsbedarf gegenüber.

Die Erkundung natürlicher Wasserstoffvorkommen läuft zurzeit in Frankreich, den USA und auch in Australien. Dort hat H2SITE eine Absichtserklärung (MoU) mit Gold Hydrogen für eine Pilotanlage auf der Yorke Peninsula unterzeichnet.

Unter Verwendung des hochmodernen Membrantrennverfahrens von H2SITE soll die Anlage über 95% des verfügbaren Wasserstoffs gewinnen und gleichzeitig wertvolle Nebenprodukte wie Helium abtrennen.

"Die Zusammenarbeit mit Gold Hydrogen unterstreicht unser gemeinsames Engagement für Wachstum im Bereich natürlicher Wasserstoff. H2SITE freut sich sehr, mit seinem Membrantrennverfahren einen Beitrag zu einer nachhaltigen und kosteneffektiven Wasserstoffproduktion leisten zu können", so Andres Galnares, CEO von H2SITE

Das Projekt auf der Yorke Peninsula stellt einen bedeutenden Fortschritt im Bereich natürlicher Wasserstoff dar. Bei einer der ersten Bohrungen wurden Wasserstoffkonzentrationen auf einem beispiellosen Niveau festgestellt.

Diese Zusammenarbeit ist ein weiterer Schritt zu einer rascheren Dekarbonisierung und zur Verwendung von natürlichem Wasserstoff als nachhaltige Energiequelle der Zukunft.

Über H2SITE

H2SITE wurde im Jahr 2020 gegründet und verfügt über exklusive Technologien für Reaktoren und Separatoren, die die Umwandlung verschiedener Rohstoffe in Wasserstoff ermöglichen. Dazu gehören Ammoniak, Methanol oder synthetisches Gas, aber auch die Abscheidung von Wasserstoff aus Gasgemischen in niedrigen Konzentrationen für Anwendungen in Salzkavernen oder geologischen Wasserstoff.

