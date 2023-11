NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat BASF von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 43 auf 39 Euro gesenkt. Die Kostenkurve stelle den Chemiekonzern vor Herausforderungen, schrieb Analyst Charles Webb in einer am Montag vorliegenden Studie mit Verweis auf die Energiepreise und eine "etwas beschwerlichere" Regulierung. Bei der Ertragskraft werde man dies kurz- und mittelfristig zu spüren bekommen./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2023 / 04:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

DE000BASF111