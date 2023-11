Österreich (ots) -Österreichische Firma macht Strategieumsetzung schnell und erfolgreicherDer ehemalige CEO und Mitgründer von has·to·be, Martin Klässner, teilt sein Wissen über Mitarbeitermotivation und den Erfolg von Start-ups. Mit der von ihm und has·to·be-Mitstreitern entwickelten Methodologie für Strategieumsetzung, "Art of Acceleration" (AOA) (https://www.ots.at/redirect/growthsquare), konnten sie die Konkurrenz übertreffen und erfolgreich skalieren. Damit bieten die Salzburger die erste europäische Antwort auf die unter anderem von Google geprägten und amerikanisch dominierten Management-Frameworks sowie OKRs.Gemeinsam mit Jerolim Filippi gründete Klässner die GrowthSquare GmbH und bietet Methodologie, Software und Coaching an. "Unsere Erfahrung mit has·to·be hat gezeigt, dass der Erfolg eines Unternehmens direkt mit der Fähigkeit verbunden ist, Mitarbeiter zu ermächtigen Entscheidungen selbst zu treffen und konstruktives Denken zu fördern", so Klässner.Österreichische Antwort auf OKRs-Frameworkhas·to·be hatte zu Beginn das OKR-Framework von Google genutzt, um die Mitarbeiter zu führen. Doch das KPI-basierte US-amerikanische Framework funktionierte nicht für das Unternehmen. Daher entwickelte das Team die AOA-Methodologie, die allen Mitarbeitern ermöglichte, zum Unternehmenserfolg beizutragen und ihr volles Potenzial auszuschöpfen.Intrinsisch motiviertere Mitarbeiter, gesteigerte ProduktivitätDie AOA-Methodologie unterstützte die Skalierung von has·to·be auf mehr als 180 Mitarbeiter innerhalb von 2 Jahren. "Es gab eine deutlich erhöhte intrinsische Motivation im gesamten Unternehmen", unterstreicht Klässner. has·to·be wurde zum europäischen Marktführer und erreichte einen Marktanteil von mehr als 30 %, bevor es für 250 Millionen Euro verkauft wurde.Maximaler Erfolg durch mitarbeiterzentrierte StrategieumsetzungGrowthSquare bietet Lösungen für Unternehmen aller Größen und Branchen, die ihren Unternehmenserfolg stärken oder ihr internationales Wachstumspotenzial ausschöpfen möchten. Die AOA-Methodologie lässt sich an jedes Geschäftsmodell, jede Industrie und jede Betriebsgröße anpassen und wird bereits von Unternehmen mit Hunderten von Mitarbeitern erfolgreich angewendet.Über GrowthSquare Die GrowthSquare GmbH mit Sitz in Radstadt wurde 2023 mit dem Ziel gegründet, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Strategien so schnell und so effizient wie möglich umzusetzen. Als Lösungsanbieter hat sich GrowthSquare auf "Art of Acceleration" (AOA) spezialisiert - die erste mitarbeiterzentrierte Methodologie für Strategieumsetzung. Ergänzt wird diese Methodologie durch eine cloudbasierte AOA-Management-Plattform. Weitere Informationen unter www.growthsquare.com.Pressekontakt:Jerolim FilippiGrowthSquare GmbHSalzburger Straße 24, 5550 RadstadtTel.: +43 664 9991000E-Mail: jerolim.filippi@growthsquare.comOriginal-Content von: GrowthSquare GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172715/5658364