NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hellofresh von 16 auf 11 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der Aktienkurs sei jüngst stark eingebrochen angesichts eines schwachen Quartalsberichts und einer überraschenden Gewinnwarnung nur kurze Zeit danach, schrieb Analyst William Woods in einer am Montag vorliegenden Studie. Dabei verwies er auf die Schwäche im Kochboxen-Geschäft in den USA. Diese Schwäche berücksichtigt er nun in seinem Bewertungsmodell. Der Experte sieht das Geschäft des Unternehmens weiterhin als "strukturell schwierig" an./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2023 / 16:22 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2023 / 05:00 / UTC

DE000A161408